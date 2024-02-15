台糖梅花豬年前驗出瘦肉精 食藥署下周召開專家會議

台糖梅花豬肉片日前遭檢出含瘦肉精「西布特羅」，不過衛福部食藥署統計，後市場抽驗75件樣品，有73件未檢出、2件檢驗中，不過仍待釐清為何只有單一樣本受汙染，預計下周由食藥署召開專家會議；至於國家實驗室是否協助台糖檢驗下架的同批產品，則建議找第三方公正單位檢驗。

台糖「安心豚」梅花豬肉，日前由台中市食安處檢出，含瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），衛福部食藥署證實，實驗室複驗同樣檢出，食藥署副署長林金富今天表示，截至2月11日，後市場抽驗75件，有73件檢出完成沒有檢出瘦肉精，另外2件仍由地方衛生局檢驗中，至於專家會議時程，近期已陸續聯繫專家，目前規畫在2月19至23日中，以最多專家可以出席的日期當作會議時程。

林金富說，預計邀請來自食品安全衛生、獸醫、實驗室分析化學專家、畜牧場等專業領域專家出席；行政機關部分，則有衛福部、農業部、經濟部和行政院食品安全辦公室，也規畫邀請台中市代表出席，不過仍要視議程安排，目前尚未定調。

另外，台糖公司在農曆年前發函台中市食品藥物安全處，請求協助檢驗同批次梅花肉品，相關檢驗費用由台糖負擔，年假後台糖也將委請第三方檢驗，台中市府則回應，在檢驗程序以外自行送驗的肉品，應另洽第三方公正實驗室檢驗。

是否由國家實驗室協助檢驗，林金富說，國家實驗室通常負責開發檢驗方法、訓練國內機關（構）進行機構認證，有爭議事件才會用國家實驗室的高度處理，相信台糖會去找第三方公正單位處理。

在台中市和食藥署的實驗室，都驗出微量西布特羅，衛福部長薛瑞元說，可以排除是標準作業流程上的失誤，可確定並非大規模食安事件，現在可以確定實驗室的檢驗結果是一致的，同批號的檢體未檢出，代表是單一事件，所以民眾可以放心，但到底是哪個環節出問題，則需要由專家進一步確認。

食藥署統計，該批產品共生產2730包，總計819公斤，依據台糖公司提供給台南市政府衛生局的代送商配送資料，販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路。﻿