富國島丟包案引恐慌 3月未出團旅客提申訴「要求退費」

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項問題，導致上百名旅客於富國島遭丟包。台中市法制局未接獲遭丟包的消費者提出申訴，但有消費者購買「年代旅遊」3月2日出團行程，因為發生丟包事件引發疑慮，今日提出申訴，要求取消出團全額退費。

年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項未結清問題，導致上百名旅客於富國島遭丟包，767名旅客今已全數返台。

台中市法制局長李善植表示，旅行社的目的事業主管機關是交通部觀光署，主管權限沒有劃分給地方政府；而美加旅行社營業處所登記於台北市，是中華民國旅行業品質保障協會的會員。中市府雖然未接獲遭丟包的消費者提出申訴，但是會密切關注，並配合中央主管機關的因應措施。

李善植說，丟包事件爆發後，今日法制局收到一件申訴，消費者參加「年代旅遊」3月2日出發的富國島旅遊團，因為擔心丟包事件再上演，要求取消出團，全額退費。

法制局主任消保官何怡萱表示，由於出團時間還未到，無法確定業者屆時無法履約，會聯繫業者針對申訴內容說明，並提出相關預訂機票或住宿的相關資料，若旅行社承諾可以依照契約履約，要全額退費恐有難度，消費者仍需依照定型化契約賠償部分旅費。