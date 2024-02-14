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宜蘭櫻花年節綻放 燈篙林道入口已開8成陸續接力

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
靠近山頂處的吉野櫻要到3月中才會盛開，3月底花謝後，燈篙林道的櫻花季才告一段落。記者陳敬丰／攝影
靠近山頂處的吉野櫻要到3月中才會盛開，3月底花謝後，燈篙林道的櫻花季才告一段落。記者陳敬丰／攝影

春節假期將盡，宜蘭各處櫻花正要完全盛開，彷彿在說「春天來了」。員山鄉燈篙林道入口處0.4到0.7公里櫻花步道的山櫻花已開到約8成，預計還會再盛開10天左右，3月後還有粉紅佳人、吉野櫻等接力；大同鄉台7線、台7甲線、台7丙線的山櫻花也正逢當時。

燈篙林道是宜蘭知名賞櫻地點之一，春節前就已陸續開花。林道內種植的櫻花種類包含河津櫻、山櫻、粉紅佳人、吉野櫻等，今年1月間肖楠步道的河津櫻最早盛開，已經凋謝，2月開始便由林道入口0.4公里到0.7公里櫻花步道的山櫻接力。

年假最後一天下午，燈篙林道仍有大批賞櫻遊客，闔家在盛開的山櫻花下遊玩、合照。目前櫻花步道的山櫻超過8成盛開，再往上到獨立樟附近，也有不少山櫻花開花，繼續向上走到2.5公里處櫻花隧道、乃至3公里處接近山頂，就較為零星。

燈篙林道促進會總幹事林建成說，櫻花步道的山櫻花估計還會盛開10天左右；2月底花謝，獨立樟附近櫻花隧道的粉紅佳人就會接力開花，花期約持續15天到3月中；粉紅佳人退場後，輪到3公里到3.5公里的吉野櫻，從全白逐漸成熟轉色為白裡透粉，花期同樣約15天。3月底吉野櫻花謝，燈篙林道的櫻花季才算告一段落。

除了燈篙林道，大同鄉台7線、台7甲線、台7丙線沿線也是著名的賞櫻路線，春節期間從崙埤公園向上，台7線往上的大同玉蘭茶園、北橫公路上的棲蘭達漾莊園，以及台7丙線長埤湖附近的櫻花公園，都已陸續開花，年假過後還想賞櫻迎春，都值得一訪。

年假將盡，宜蘭各處的櫻花才正要盛開，包含燈篙林道、台7線沿線等地。記者陳敬丰／攝影
年假將盡，宜蘭各處的櫻花才正要盛開，包含燈篙林道、台7線沿線等地。記者陳敬丰／攝影
年假最後一天下午，仍有不少遊客到燈篙林道賞櫻、拍照。記者陳敬丰／攝影
年假最後一天下午，仍有不少遊客到燈篙林道賞櫻、拍照。記者陳敬丰／攝影
燈篙林道獨立樟附近的山櫻花已經盛開，等到2月底花謝，粉紅佳人接力。記者陳敬丰／攝影
燈篙林道獨立樟附近的山櫻花已經盛開，等到2月底花謝，粉紅佳人接力。記者陳敬丰／攝影
燈篙林道0.4到0.7公里處的山櫻花已開花約8成，花期還有10天左右。記者陳敬丰／攝影
燈篙林道0.4到0.7公里處的山櫻花已開花約8成，花期還有10天左右。記者陳敬丰／攝影

春節 櫻花季 賞櫻

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