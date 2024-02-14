台彩提早封牌烏龍解決方案： 2次對獎機會

台彩昨天搞烏龍，2月13日開獎的大樂透提前停止銷售，導致很多當天16:35以後投注的大樂透都變成2月14日開獎的大樂透，影響消費者權益，台彩今（14）日宣布，13日當天16:35至20:00買到2月14日開獎的大樂透，可以有兩期對獎的機會，包括大樂透及春節大紅包的對獎。

台彩表示，13日大樂透第113000018期因系統銷售時間誤設，銷售時間於16:35提前結束，為確保消費者權益，2月13日當日16:35至20:00買到2月14日開獎（113000019期）的大樂透，可有兩次對獎的機會，即2月13日與2月14日兩日的大樂透及春節大紅包開獎獎號對獎。

例如，如2月13日未中獎，可續對2月14日獎號；2月13日、14日皆未中獎，即確認未中獎。如果幸運2月13日、14日14皆中獎，2月13日中獎獎金額較高，中獎人要走問題彩券領獎程序，會比較麻煩，要攜帶中獎彩券正本至中國信託商業銀行國內各營業單位或其指定金融機構，填寫中國信託銀行處理問題公益彩券申請表，並交付彩券正本，驗證後才能兌獎；如果2月14中獎獎金額較高，則依正常程序兌獎。消費者有任何問題可撥打客服專線市話0800-024-999詢問。