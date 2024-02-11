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國3環東至南港南向「紫爆」 時速4公里 如大型停車場

聯合報／ 聯合報／ 記者 甘芝萁 ／台北即時報導
國道今天接近中午時間，已經有多處路段出現嚴重紫爆，車速不到20公里，國3環東至南港南向路段，甚至行車速度每小時只有4公里，堪稱國道上的大型停車場。聯合報系資料照
國道今天接近中午時間，已經有多處路段出現嚴重紫爆，車速不到20公里，國3環東至南港南向路段，甚至行車速度每小時只有4公里，堪稱國道上的大型停車場。聯合報系資料照

今天大年初二，天氣好轉，不少民眾出門走春。國道今天接近中午時間，已經有多處路段出現嚴重紫爆，車速不到20公里，國3環東至南港南向路段，甚至行車速度每小時只有4公里，堪稱國道上的大型停車場。

此外，紫爆路段還有國10仁武至燕巢東向、快速道路歸仁至台19甲東向、國1高架堤頂至下塔悠南向、國3南投服務區至南投北向、國3新竹系統至寶山北向、國1高架中壢轉接一至中壢轉接二南向、國1湖口服務區至竹北南向等路段，車速也都不到20公里。

交通部高公局表示，今天天氣好，不少民眾趁好天氣出門走走，國道的確壅塞狀況明顯，中午時分因用路人去用餐，壅塞狀況可能會舒緩些，但到下午2時起又會開始塞，預估至少會一直持續到今天傍晚。

今天大年初二不少人出門走春，國道今接近中午也多路段出現嚴重紫爆。圖／取自高公局1968即時路況
今天大年初二不少人出門走春，國道今接近中午也多路段出現嚴重紫爆。圖／取自高公局1968即時路況

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