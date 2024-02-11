國3環東至南港南向「紫爆」 時速4公里 如大型停車場

今天大年初二，天氣好轉，不少民眾出門走春。國道今天接近中午時間，已經有多處路段出現嚴重紫爆，車速不到20公里，國3環東至南港南向路段，甚至行車速度每小時只有4公里，堪稱國道上的大型停車場。

此外，紫爆路段還有國10仁武至燕巢東向、快速道路歸仁至台19甲東向、國1高架堤頂至下塔悠南向、國3南投服務區至南投北向、國3新竹系統至寶山北向、國1高架中壢轉接一至中壢轉接二南向、國1湖口服務區至竹北南向等路段，車速也都不到20公里。