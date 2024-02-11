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初二回娘家好天氣 國道一早「紫爆」、這些路段大塞車

聯合報／ 聯合報 ／ 記者甘芝萁
今天大年初二回娘家，一大早北部路段包括國3大溪至龍潭、鶯歌系統至大溪路段，以及國1湖口服務區至竹北路段，都已出現車多壅塞，時速僅25公里左右。聯合報系資料照
今天大年初二回娘家，一大早北部路段包括國3大溪至龍潭、鶯歌系統至大溪路段，以及國1湖口服務區至竹北路段，都已出現車多壅塞，時速僅25公里左右。聯合報系資料照

今天大年初二回娘家，一大早北部路段包括國3大溪至龍潭、鶯歌系統至大溪路段，以及國1湖口服務區至竹北路段，都已出現車多壅塞，時速僅25公里左右。而南部路段國10燕巢至燕巢系統路段，則出現「紫爆」車潮，時速不足20公里。

交通部高公局今預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。初二與初三雙向交通量皆是春節連假最大量的一天。

高公局指出，截止今上午7時，交通量為16.6百萬車公里。今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林等南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

今天國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供
今天國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供

國道 高公局

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