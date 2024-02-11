初二回娘家好天氣 國道一早「紫爆」、這些路段大塞車

今天大年初二回娘家，一大早北部路段包括國3大溪至龍潭、鶯歌系統至大溪路段，以及國1湖口服務區至竹北路段，都已出現車多壅塞，時速僅25公里左右。而南部路段國10燕巢至燕巢系統路段，則出現「紫爆」車潮，時速不足20公里。

交通部高公局今預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。初二與初三雙向交通量皆是春節連假最大量的一天。

高公局指出，截止今上午7時，交通量為16.6百萬車公里。今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林等南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。