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明起濕冷轉乾冷 氣象署：除夕至初一氣溫降至最低

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天初一起逐漸轉乾冷，冷空氣最強時間點落在除夕和初一這兩天，中部以北低溫10至12度左右，後期尤其初二、初三還是有些輻射冷卻影響，空曠地區溫度會再更低一些。本報資料照片
明天初一起逐漸轉乾冷，冷空氣最強時間點落在除夕和初一這兩天，中部以北低溫10至12度左右，後期尤其初二、初三還是有些輻射冷卻影響，空曠地區溫度會再更低一些。本報資料照片

今天除夕，天氣濕冷。中央氣象署預報員葉致均表示，明天初一起逐漸轉乾冷，冷空氣最強時間點落在除夕和初一這兩天，中部以北低溫10至12度左右，後期尤其初二、初三還是有些輻射冷卻影響，空曠地區溫度會再更低一些。春節前期偏濕冷，初一到後期偏乾冷，感受大不同。

葉致均表示，今天有華南水氣持續東移，各地雲量偏多，不過今天開始水氣有逐漸減少趨勢，迎風面有短暫雨，西半部平地降雨情況逐漸緩和下來。明天開始水氣會有逐漸減少的趨勢，各地天氣也會逐漸穩定。

今天清晨低溫部分，他表示，彰化以北、金門、馬祖今天普遍有10度以下低溫，本島平地最低溫是苗栗三灣8.9度，其次是桃園楊梅9.1度。

今天天氣部分，葉致均表示，因為華南雲雨區水氣持續東移影響，基隆北海岸、東半部地區、各地山區都還是有局部短暫雨出現，不過水氣有逐漸減少趨勢，西半部平地整體降雨情況逐漸緩和下來，降雨空檔也有逐漸增多的趨勢。

葉致均表示，今晚整體降雨範圍更加減少，只剩下迎風面地區和山區可能還是會有零星降雨。其他地區、金門、馬祖恢復多雲到晴的天氣為主。

氣溫部分，葉致均表示，今天北台灣、宜蘭整天溫度13至15度，相當寒冷。中部、花蓮地區16至18度，南部地區、台東地區21至24度。入夜之後各地氣溫偏低，中部以北、宜蘭10至11度，南部、花東13至16度。金門、馬祖只有7至8度。

葉致均說，特別提醒，彰化以北、南投、宜蘭地區、金門、馬祖還是會有10度以下低溫發生機會。外出活動務必做好保暖工作。

未來降雨趨勢，葉致均表示，明天初一開始水氣有逐漸減少趨勢，東半部地區、恆春半島、西半部山區還是會有局部降雨之外，其他地方多雲到晴天氣。周日初二、下周一初三只剩下花東地區、南部山區有零星降雨。周二初四、周三初五水氣更為減少，基本上沒有降雨情況。

他說，下周四初六之後受到微弱東北風影響，屆時東半部地區、北部山區可能會有局部降雨，其他地區仍維持多雲到晴天氣為主。

一周溫度趨勢，葉致均表示，北部地區今天整體雲量偏多，只有10至12度左右，中部地區15至18度，南部地區可以來到20度以上。明天水氣逐漸減少，白天氣溫回升，北部、宜蘭高溫回升到15度左右，中南部地區有機會20度以上。初二之後有太陽照射，整體白天溫度逐漸回升趨勢。

不過，葉致均表示，明天開始到初三，清晨要注意輻射冷卻作用的影響，特別是西半部地區整體溫度來講會偏低一點點，西半部、東北部12度左右，沿海空曠地區、近山區平地會再更低一些。

葉致均表示，下周一初三、下周二初四之後冷氣團減弱，整體溫度逐步回升。不過，西半部地區日夜溫差大，外出適時調整穿著。

高山降雪機會，他表示，明天白天以前還有殘留水氣存在，高山地區可能會有零星降雪的機會，但整體降雪機率和昨天相比明顯減少。路面可能積冰，進入山區活動要特別留意。東北風影響期間，沿海離島風浪大，交通往返注意航班和船班資訊。

今天天氣。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天低溫。圖／中央氣象署提供
今天低溫。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 馬祖

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