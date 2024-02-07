快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

組團赴陸喊卡！原定今公布細節 觀光署曝生變主因：跨部會討論結果

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部原預計3月1日起開放我國組團赴陸旅遊，不料，今卻急轉彎取消政策。本報資料照
交通部原預計3月1日起開放我國組團赴陸旅遊，不料，今卻急轉彎取消政策。本報資料照

交通部原預計3月1日起開放我國組團赴陸旅遊，不料，今卻急轉彎取消政策，要求旅行業即日起停止招攬前往大陸旅行團，引發譁然。據了解，此方案直至上周都仍是朝開放方向，直到這周才生變。觀光署周永暉直言，因中國片面改變M503航路衝擊太大，這是「跨部會」討論的結果。

交通部去年底宣布，今年3月將開放我國組團赴陸旅遊，即便有每天2千人次當參考上限值，仍不會讓旅行業者有超賣情形。沒想到，原預計今公布方案細節，觀光署稍早卻宣布，因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，原規劃作業將不再進行。

儘管觀光署表示，已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體仍可出團。但不少業者透露，不少民眾已購買暑假、甚至是年底的大陸商品，此消息一出，引發旅行業錯愕。

事實上，觀光署上周才在記者會透露，今年3月將開放我國組團赴陸旅遊，依每天2千人次當參考上限值，但還是會按照業者實際攬客情形彈性調整。而短短不到一周就改變說法，有官員透露，轉折是在這周才出現，主因不同機關有不同考量，是否開放並非交通部、陸委會說的算，還是得由更上級的總統才能決定。

周永暉則說，會出現這個轉折主因中國片面宣布改變M503航路運行方式的衝擊太大，確實在跨部會溝通協商過程中，有些單位認為原來規畫無法再繼續，觀光署也提出至少要確保避免旅遊糾紛，已經攬團的業者，還是要讓他們成行，因此有限時出團的配套。

周永暉指出，這幾天在跨部會協商時，認為航路運行改變下，已不利於國人赴陸，對於飛安問題旅行業者也會擔心。至於何時研議再開放？他則說，視陸方釋出善意再決定。

針對不少業者已賣出6月赴陸旅行團，周永暉表示，相關個案可進入調解程序。觀光署也說，距離6月還有一段時間，希望業者跟消費者和議取消出團，相信相關住宿、交通也還沒這麼早預定，且在還未正式宣布政策的情況下，業者提前付相關訂金本來就可能有風險。

M503 周永暉 旅行團 觀光署

延伸閱讀

觀光署急轉彎！組團赴陸旅遊突喊卡 業者痛批：非常離譜

觀光拚1200萬人次 開放陸客擬訂中

3月開放組團赴陸 王國材：以每日2千人次為原則可調整

旅客來不及因應長榮罷工 交通部：罷工預告期需社會共識

相關新聞

急轉彎！原3月開放組團赴陸旅遊 觀光署今宣布：即日起停止招攬

交通部先前宣布，今年3月1日起解除「禁團令」，將開放我國組團赴陸旅遊。不料，觀光署原訂今公布詳細執行方案，卻突然轉彎稱「...

過年吃太多小心變胖！醫曝「9種熱量爆表零食」：多吃幾顆就是1碗飯

農曆春節即將到來，不少人會和家人圍爐聚餐，待在家時難免會有嘴饞的時候，但吃太多小心年後發現自己體重多了好幾公斤。醫師吳易儒整理了年節期間常見的9種熱量爆表零食，別讓體重控制在年初就破功。

辣椒粉含致癌物蘇丹色素3號 通知通路下架 張麗善：移檢偵辦

雲林縣長張麗善今天表示，衛生局日前接獲民眾檢舉，位在斗六市一家專門製造胡椒粉等相關製品的食品公司，其在製程疑有添加「蘇丹...

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

交通部觀光署今天宣布，由於中國到目前未開放團客來台，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，...

兩岸觀光開倒車...組團赴陸旅遊招攬喊卡 旅行社非常驚訝、失望只能配合

業界跌破眼鏡兩岸觀光開倒車，觀光署今突然大轉彎，要求旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。旅行社業者對於政策大逆轉非...

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

交通部觀光署今原訂宣布我國組團赴陸旅遊方案，卻突轉彎稱因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。