組團赴陸喊卡！原定今公布細節 觀光署曝生變主因：跨部會討論結果

交通部原預計3月1日起開放我國組團赴陸旅遊，不料，今卻急轉彎取消政策，要求旅行業即日起停止招攬前往大陸旅行團，引發譁然。據了解，此方案直至上周都仍是朝開放方向，直到這周才生變。觀光署長周永暉直言，因中國片面改變M503航路衝擊太大，這是「跨部會」討論的結果。

交通部去年底宣布，今年3月將開放我國組團赴陸旅遊，即便有每天2千人次當參考上限值，仍不會讓旅行業者有超賣情形。沒想到，原預計今公布方案細節，觀光署稍早卻宣布，因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，原規劃作業將不再進行。

儘管觀光署表示，已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體仍可出團。但不少業者透露，不少民眾已購買暑假、甚至是年底的大陸商品，此消息一出，引發旅行業錯愕。

事實上，觀光署上周才在記者會透露，今年3月將開放我國組團赴陸旅遊，依每天2千人次當參考上限值，但還是會按照業者實際攬客情形彈性調整。而短短不到一周就改變說法，有官員透露，轉折是在這周才出現，主因不同機關有不同考量，是否開放並非交通部、陸委會說的算，還是得由更上級的總統才能決定。

周永暉則說，會出現這個轉折主因中國片面宣布改變M503航路運行方式的衝擊太大，確實在跨部會溝通協商過程中，有些單位認為原來規畫無法再繼續，觀光署也提出至少要確保避免旅遊糾紛，已經攬團的業者，還是要讓他們成行，因此有限時出團的配套。

周永暉指出，這幾天在跨部會協商時，認為航路運行改變下，已不利於國人赴陸，對於飛安問題旅行業者也會擔心。至於何時研議再開放？他則說，視陸方釋出善意再決定。

針對不少業者已賣出6月赴陸旅行團，周永暉表示，相關個案可進入調解程序。觀光署也說，距離6月還有一段時間，希望業者跟消費者和議取消出團，相信相關住宿、交通也還沒這麼早預定，且在還未正式宣布政策的情況下，業者提前付相關訂金本來就可能有風險。