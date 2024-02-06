快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

新北環狀線秀朗橋站捷開大樓今上梁 1.5萬坪商辦創3千個就業機會

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮。記者江婉儀／攝影

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓今天舉行上梁典禮，新北市長侯友宜今出席活動，祈求工程順利圓滿。侯友宜表示，秀朗橋站節開大樓預計年底可完工，將提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會，提供民眾「到站即辦公」的便利性。

環狀線秀朗橋站是新北捷運局首件自辦的捷運開發案，於2022年7月開工，預計2024年第3季完工，將在2024年11月取得使用執照，接著開始交屋。將可提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會，成功將大眾運輸導向發展（TOD）政策，將人流及商業導引到捷運沿線活動及發展，也讓環狀線旅運量持續成長，打造新北捷運生活圈。

捷運局說明，秀朗橋站捷運開發大樓規畫地上20層，除了與捷運出入口共構使用外，1至2樓規畫10戶店面及334坪商場，預計可引入生活零售業進駐，並可活絡區域商業活動，帶動地區發展。

2樓可與捷運出入口連通，方便讓民眾「到站即辦公」、極具便利性；3樓提供圖書館、健身房、會議室等辦公共享空間；4至20樓規畫214戶明亮採光的辦公室。

新北市捷運局長李政安指出，新北捷運局自辦捷運開發案，新北環狀線共規劃10處捷運開發案，可引進超過652億元投資額，創造2.2萬個就業機會，目前已經3處成功招商，包含秀朗橋站捷運開發大樓已如期完成上梁；景平站預計2025年完工；板新站正在準備開工作業。捷運三鶯線的7處捷運開發基地，在三峽站2側出入口也正在準備開工作業中，其餘捷運開發案持續招商中，將透過軌道建設及開發，翻轉新北。

新北市長侯友宜今出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮。記者江婉儀／攝影

捷運 環狀線

延伸閱讀

學術界發起改革連署 侯友宜：改革路上最重要是年輕朋友聲音

影／台糖肉品爭議 侯友宜：面對食安 中央與地方態度應一致

瘦肉精檢驗 侯友宜：中央地方要採取一致性態度

瑞芳美食廣場全新開幕 春節不打烊、消費打卡還能抽好禮

相關新聞

獨／27年未調漲！蔣萬安今拍板 北市動物園門票4月確定調漲 最高百元

台北市立動物園從1997年後從未調漲門票，由於動物照顧、保育等成本增加，園方去年規畫調整門票價格，經教育局、議會審議後，...

達美樂「披薩醬」驗出致癌農藥！業者急聲明：暫停使用

食藥署2月6日公佈最新邊境查驗不合格名單，共計有25件不合格品項，其中台灣可果美公司進口的「達美樂披薩醬」被驗出檢出每公...

春節逾116萬人訂票 高鐵視狀況開放車廂玄關自由座客站立

春節假期將近，台灣高鐵表示，今起至15日為期10天春節疏運，總計加開461班次列車、提供1875班次列車的旅運服務；截至...

達美樂披薩醬檢出致癌物質 食藥署退運銷毀逾19噸

進口達美樂披薩醬被檢出致癌物質，衛福部食藥署今天公布，台灣可果美公司進口的達美樂披薩醬，檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3...

春節搭國道客運返鄉出遊 票價85折優惠

春節連續假期將至，三重客運暨新竹客運配合交通部公路局推出全票票價優惠，票價可享約八五折優惠，公路局為疏解道路交通壅塞，鼓...

新北環狀線秀朗橋站捷開大樓今上梁 1.5萬坪商辦創3千個就業機會

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓今天舉行上梁典禮，新北市長侯友宜今出席活動，祈求工程順利圓滿。侯友宜表示，秀朗橋站節開大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。