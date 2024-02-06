新北環狀線秀朗橋站捷開大樓今上梁 1.5萬坪商辦創3千個就業機會

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓今天舉行上梁典禮，新北市長侯友宜今出席活動，祈求工程順利圓滿。侯友宜表示，秀朗橋站節開大樓預計年底可完工，將提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會，提供民眾「到站即辦公」的便利性。

環狀線秀朗橋站是新北捷運局首件自辦的捷運開發案，於2022年7月開工，預計2024年第3季完工，將在2024年11月取得使用執照，接著開始交屋。將可提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會，成功將大眾運輸導向發展（TOD）政策，將人流及商業導引到捷運沿線活動及發展，也讓環狀線旅運量持續成長，打造新北捷運生活圈。

捷運局說明，秀朗橋站捷運開發大樓規畫地上20層，除了與捷運出入口共構使用外，1至2樓規畫10戶店面及334坪商場，預計可引入生活零售業進駐，並可活絡區域商業活動，帶動地區發展。

2樓可與捷運出入口連通，方便讓民眾「到站即辦公」、極具便利性；3樓提供圖書館、健身房、會議室等辦公共享空間；4至20樓規畫214戶明亮採光的辦公室。