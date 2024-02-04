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台南中低收入戶變少了？林宜瑾質疑中央未與時俱進 弱勢戶生活更困難

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
除物資發送外，更有愛心義剪、春聯揮毫等，讓弱勢朋友們能夠在年前好好打扮自己，更為家裡除舊布新。記者李文德／攝影
除物資發送外，更有愛心義剪、春聯揮毫等，讓弱勢朋友們能夠在年前好好打扮自己，更為家裡除舊布新。記者李文德／攝影

民進黨台南市立委林宜瑾連續13年與地方企業合作在歲末送暖，今早在永康區舉辦公益捐助活動，發放給1650戶弱勢家庭生活物資及紅包。不過，林宜瑾辦公室統計，去年弱勢公益活動民眾原有2100戶，今年符合資格僅剩1650戶，她質疑土地公告現值調漲，但中低收補助條件卻未與時俱進往上調，導致經濟較弱勢的朋友更難取得補助、生活更困難。

台南市社會局表示，111年低收入戶8775戶、中低收7069戶；112年低收入戶8274戶、中低收6515戶，下降比率大約0.08％至0.09%。衛福部近10年統計各縣市都是逐年微幅下降，主因可能是少子化，戶內依賴人口數也會隨之減少；每年總清查時，確實發現因土地公告現值而產生影響，不過原本有福利身分的家戶，如土地房屋筆數沒有異動的話，還是會繼續保有福利資格。

林宜瑾從擔任議員起就與地方企業合作，活動13年不間斷，原本小而巧的規模也愈辦愈有口碑，這次物資發放包含白米、麵條、油、沙拉油還有1包紅包，市價達1200元。許多單位也同樣熱心響應，有知名美容美髮店家熱心義剪、台南市書法協會無私揮毫春聯，迄今為止超過2萬戶弱勢家庭因此受惠。

不過，林宜瑾辦公室統計，去年弱勢公益活動民眾原有2100戶，今年符合資格僅剩1650戶。林宜瑾說，近來收到許多弱勢家庭的陳情表示，去年領得到補助不過今年就領不到，發現這些弱勢朋友可能代代相傳的不動產，因土地價格連年漲，平均公告現值也在漲，不過可能有部分地方政府可領取中低收補助的條件也沒與時俱進往上調。

林宜瑾表示，其實公告現值在調整時，對於低收、中低收入戶的條件也要跟著調，這也會讓處於經濟較弱勢的朋友更難取得補助，導致生活更困難，她會再積極向中央了解這問題找出辦法。

除物資發送外，更有愛心義剪、春聯揮毫等，讓弱勢朋友們能夠在年前好好打扮自己，更為家裡除舊布新。記者李文德／攝影
除物資發送外，更有愛心義剪、春聯揮毫等，讓弱勢朋友們能夠在年前好好打扮自己，更為家裡除舊布新。記者李文德／攝影
民進黨台南市立委林宜瑾（右四）連續13年與地方企業合作在歲末送暖，今早在永康區舉辦公益捐助活動，發放給1650戶弱勢家庭生活物資及紅包。記者李文德／攝影
民進黨台南市立委林宜瑾（右四）連續13年與地方企業合作在歲末送暖，今早在永康區舉辦公益捐助活動，發放給1650戶弱勢家庭生活物資及紅包。記者李文德／攝影
民進黨台南市立委林宜瑾（右四）連續13年與地方企業合作在歲末送暖，今早在永康區舉辦公益捐助活動，發放給1650戶弱勢家庭生活物資及紅包。記者李文德／攝影
民進黨台南市立委林宜瑾（右四）連續13年與地方企業合作在歲末送暖，今早在永康區舉辦公益捐助活動，發放給1650戶弱勢家庭生活物資及紅包。記者李文德／攝影

低收入戶 林宜瑾

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