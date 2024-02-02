系統卡住！ 300多間郵局今上午儲匯交易緩慢 公司回應了

農曆春節將至，今卻傳出300多間郵局系統「卡住」，影響作業。中華郵政公司表示，今天上午有300多個支局儲匯窗口出現交易緩慢，導致系統交易卡住，但並非當機情形，目前已在排除中。

全台有1296個郵局，其中300多個支局今出現系統交易卡住。郵政公司指出，因為系統問題作業處理較緩慢，已盡快排除，除了儲匯外，其他作業則未受影響。

中華郵政說，今天上午8時35分起，有344間使用同一系統郵局，陸續反映窗口交易回應緩慢，經研判係因資料庫大量資料湧入所致，正在積極排除，其他服務管道如ATM、e動郵局APP、網路郵局等服務，均運作正常，不受影響。

中華郵政表示，該情況已於上午10時5分排除，窗口作業均恢復正常。