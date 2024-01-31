雙鐵春節加開717班次 高鐵初二視情況加開全車自由座

有些人會趁連假出國旅遊，其中日本是不少國人喜愛去的國家，不過要注意遵守各國的規範才不會被當成沒禮貌的人。某位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐，但店員卻不讓他在店裡用餐，令他相當生氣並上網公審這家店，於是有內行依照自己的經驗分析「3種」店員不讓用餐的狀況。

2024-01-31 11:08