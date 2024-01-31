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春節將至 衛福部提前發放6項社福津貼 2月7日入帳
衛福部去年選前公布，6項社福津貼從本月開始調整至每月10日前入帳，因春節將至，衛福部社工司協調各縣市政府，將社福津貼提早於下月7日撥付。社工司副司長楊雅嵐表示，提前發錢的原因是為讓民眾安心過年，展現政府服務精神、建立綿密的社安網。
楊雅嵐表示，為使各項春節加強關懷弱勢措施更臻周延完善，及早規劃辦理，衛福部前已邀集各地方政府、內政部民政司、警政署、消防署、部立社會福利機構及民間團體等單位召開專案會議，共同協力辦理各項關懷弱勢工作。對於經濟困難的弱勢家庭紓困，輔導申請急難救助或給予物資救助，地方政府於春節期間指派專責人員留守待命，備妥急難救助備用金，以應緊急事件發生時，及時救助紓困。
為能即時協助有需要的民眾，1957福利諮詢專線春節不打烊，每日8時至22時提供服務，由社工提供遭遇急難者援助或相關社會福利諮詢及受理通報個案。衛福部社工司司長蘇昭如表示，民眾如遭遇到經濟上的困難，或發現身旁親友生活陷困，可撥打1957福利諮詢專線（免付費電話），民眾愈早求助，專業社工愈能及時提供服務，讓民眾安心過好年。
提前入帳的6項社福津貼，包括低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、就學生活補助，以及弱勢兒少生活補助、身障生活補助、中低收入老人收活津貼，國民年金不在此列。
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