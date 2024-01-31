快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

動物園、兒童新樂園過節不打烊 春節加碼祭優惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園、天文館及兒童新樂園於2月9日除了除夕當天休館外，春節期間不打烊，更有活動及優惠，兒童新樂園初一至初三，生肖屬龍民眾免費入園。圖／聯合報系資料照
動物園、天文館及兒童新樂園於2月9日除了除夕當天休館外，春節期間不打烊，更有活動及優惠，兒童新樂園初一至初三，生肖屬龍民眾免費入園。圖／聯合報系資料照

台北市社教機構陪伴民眾過年假，教育局表示，年假期間除了青發家教中心於2月8日至2月14日休館，市立圖書館2月9日至13日休館外，動物園、天文館及兒童新樂園於2月9日除了除夕當天休館外，春節期間不打烊，更有活動及優惠，邀請民眾前來參觀，共度春節假期。

動物園將於春節期間推出號稱「土龍」山椒魚，生肖年特色限量門票，於初一發行；在初一至初三上午11點來動物民眾，可於大門入口舞台參加「動物布偶來開運」開運紅包發放快閃活動，與動物布偶朋友一起向大家拜年，前500位上臺大聲說吉祥話的遊客可以獲得開運紅包，每天限量500個，送完為止。

今年同時是動物園建園110周年，初一至初五將連續舉辦5天「春節門票兌福袋」活動，每日開出5組與動物保育相關的幸運號碼，只要同日購買的龍年特色紙本票背面序號末3碼與流量密碼相同者，即可至教育中心活動櫃台兌換福袋1份。

天文館將於春節初一到初五，生肖屬龍的朋友只要出示證件即可免費參觀展示場，宇宙劇場9點場次推出科學動畫片「與星星共舞」，每場300位，免費入場。此外，即日至2月29日期間，至天文館中庭「龍來天文館」造景龍等處拍照打卡，即可免費領取「奧爾奇的太空冒險」圖卡，著色可上傳到天文館臉書活動貼文，參加圖卡著色上傳比讚拿禮物活動。

兒童新樂園則推出「龍年旺財 龍吼禮旺」新春活動，初一至初三，生肖屬龍民眾免費入園，春節期間發送限量春節福袋、體驗贈好禮等多項活動，即日至2月8日、2月10日至2月13日（2月9日除夕休園），下午4點後入園可享120元星光優惠，持票券可無限暢玩13項設施到晚上8點。

春節 天文館 福袋

延伸閱讀

北市春節垃圾收運時間公布 這時段停收垃圾、初四提早開工

春節機票漲6成！盤點5個最低「2萬有找」的晚鳥航點

Google春節熱搜航班目的地 日本上榜5城市最多

春節採買年貨 台南初估供貨穩定、價格合理

相關新聞

3月開放組團赴陸 王國材：以每日2千人次為原則可調整

交通部3月1日開放組團赴陸，先前陸委會喊出每日2000人次，引發爭議。交通部長王國材今於新春記者會表示，當時跟陸委會討論...

在日本超商用餐被拒！達人分析「3狀況」曝原因：很多人不知道

有些人會趁連假出國旅遊，其中日本是不少國人喜愛去的國家，不過要注意遵守各國的規範才不會被當成沒禮貌的人。某位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐，但店員卻不讓他在店裡用餐，令他相當生氣並上網公審這家店，於是有內行依照自己的經驗分析「3種」店員不讓用餐的狀況。

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

動物園、兒童新樂園過節不打烊 春節加碼祭優惠

台北市社教機構陪伴民眾過年假，教育局表示，年假期間除了青發家教中心於2月8日至2月14日休館，市立圖書館2月9日至13日...

春節機票漲二到六成不等 這幾個航點還有便宜機票

根據易遊網機票銷售數據統計，今年春節的機票預訂量比疫情前有超過三成成長，出國買氣相當踴躍，以短程線來說，國人最愛的旅遊地...

防缺藥！ 藥品市場監測系統正式上線

國內先前屢傳缺藥問題，衛福部食藥署委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內12家大型中盤藥商合作，食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。