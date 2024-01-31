動物園、兒童新樂園過節不打烊 春節加碼祭優惠

台北市社教機構陪伴民眾過年假，教育局表示，年假期間除了青發家教中心於2月8日至2月14日休館，市立圖書館2月9日至13日休館外，動物園、天文館及兒童新樂園於2月9日除了除夕當天休館外，春節期間不打烊，更有活動及優惠，邀請民眾前來參觀，共度春節假期。

動物園將於春節期間推出號稱「土龍」山椒魚，生肖年特色限量門票，於初一發行；在初一至初三上午11點來動物民眾，可於大門入口舞台參加「動物布偶來開運」開運紅包發放快閃活動，與動物布偶朋友一起向大家拜年，前500位上臺大聲說吉祥話的遊客可以獲得開運紅包，每天限量500個，送完為止。

今年同時是動物園建園110周年，初一至初五將連續舉辦5天「春節門票兌福袋」活動，每日開出5組與動物保育相關的幸運號碼，只要同日購買的龍年特色紙本票背面序號末3碼與流量密碼相同者，即可至教育中心活動櫃台兌換福袋1份。

天文館將於春節初一到初五，生肖屬龍的朋友只要出示證件即可免費參觀展示場，宇宙劇場9點場次推出科學動畫片「與星星共舞」，每場300位，免費入場。此外，即日至2月29日期間，至天文館中庭「龍來天文館」造景龍等處拍照打卡，即可免費領取「奧爾奇的太空冒險」圖卡，著色可上傳到天文館臉書活動貼文，參加圖卡著色上傳比讚拿禮物活動。

兒童新樂園則推出「龍年旺財 龍吼禮旺」新春活動，初一至初三，生肖屬龍民眾免費入園，春節期間發送限量春節福袋、體驗贈好禮等多項活動，即日至2月8日、2月10日至2月13日（2月9日除夕休園），下午4點後入園可享120元星光優惠，持票券可無限暢玩13項設施到晚上8點。