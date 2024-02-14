「烏金」難賺！漁場北移 烏魚捕獲量銳減

烏魚在每年十一月到隔年一月下旬洄游台灣，是漁民期待的「烏金」；尤其冬至前後十天是烏魚捕撈旺季，但漁場有逐漸往北集中的趨勢，造成雲林以南漁民近年只能「揮軍北上」，台南、高雄幾無專職捕烏船。漁民認為，除了中國大陸廿、卅年來在長江口「攔烏」，氣候持續暖化，更質疑發電廠排水令海水溫度上升，導致洄游烏魚數量減少，「水溫再不降，烏魚再也不會進來」。

高雄巾著網捕烏船 剩一艘作業

高雄的巾著網捕烏船僅存「聯春滿」號，船長吳聯明去年冬至後冒著冷天從興達港出海，一月十九日返航，他失落地說，整趟只在台南將軍外海捕到烏魚，一網只抓了一千多尾，且多半是一公斤以下的小魚，只能期待再有冷氣團帶來最後的捕捉烏魚機會。

農業部漁業年報統計，近海烏魚漁獲量，一九七五年至一九八五年平均每年超過一百萬尾，但一九九八年起幾乎年年不到五十萬尾，歷史新低是二○一○年兩萬兩千多尾。

漁業署表示，去年十二月六日開始統計洄游烏魚捕撈量，截至本月十二日止，共計捕獲廿七萬五千六百廿三尾，捕獲海域以苗栗、台中、彰化為主，而卸魚量以台中梧棲漁港十一萬多尾最高，其次為新北淡水第二漁港三萬九千多尾、富基漁港三萬一千多尾及宜蘭南方澳漁港三萬多尾，其餘漁港共六萬三千多尾。

氣候暖化 改變烏魚的洄游路線

高雄興達漁會總幹事郭展豪說，台灣捕到的烏魚從一九九○年起一年比一年少，甚至幾乎捕不到，漁民推測水溫上升，導致烏魚洄游路線改變是原因之一。南縣區漁會總幹事陳崇德說，近年氣候變遷、環境汙染、過度捕撈等因素，造成每年烏魚捕獲量減半，因素複雜，因近海各類魚種捕獲量近年也減四成多。

高雄茄萣區興達漁港曾是台灣首屈一指的野生烏魚產地，最巔峰時期捕烏船隊兩艘一組，總計數百組。十三歲起與父親出海捕烏的吳聯明認為，烏魚數量並沒減少，關鍵要有寒流、冷氣團，海水溫度若不夠低，烏魚就不會從大陸洄游到台灣海域，大約游到基隆北方就各分東西。

吳聯明質疑，烏魚喜歡棲息在攝氏廿至廿二度海水，氣候變遷讓海水溫度升高，且「發電廠排出來的水很歹，又有溫度」，茄萣海域海水溫度達攝氏廿七度、廿八度，抓烏魚的漁場近幾年已上移到台中以北。

30年劇變 台南近海捕烏常掛零

不過台電表示，為釐清電廠溫排水對海域水質和生態的影響，每月都檢測海域水溫，今年監測排放口五百公尺處的表面水，溫差小於攝氏一度，符合環保署訂定不得超過攝氏四度的標準。

台南將軍區馬沙溝七十多歲陳姓漁民說，北門雙春到七股曾文溪出海口間是沙岸地形，適合烏魚產卵，他廿、卅歲時在近海就有烏魚抓，成群的「烏魚柱」相當壯觀，近卅年來愈來愈差，現在將軍漁港僅剩一對兄弟、兩艘船會出海碰運氣，常空船而歸。