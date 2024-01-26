醫師延退／醫界：助傳承經驗 病友：應評量能力

台大醫院通過特聘醫師制度，六十五歲以上醫師可以三年一聘，至多留任至七十五歲。醫改會提醒，醫療涉及高度專業，民眾就醫安全不可忽略，應務實評估醫師能否繼續維持一定的水準，不同科別應該有不同規範，把關病人安全；病友聯盟則建議，各科別醫學會可設計相關評量機制，確保醫師能力無虞。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，高齡化是全球面臨的問題，延長退休年齡是全球趨勢，但醫療涉及高度專業，不同專科有細緻分科，且特性不同，以年齡區分退休年齡未必合適。

高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭表示，全球都在延後退休年齡與推動退休後再回聘，一是現代人的健康比以前好，二是職場經驗傳承，尤其對某些特別缺乏人力的場域很有幫助。

長庚大學醫務管理學系教授盧瑞芬表示，六十五歲以上醫師仍可貢獻知識、體力，但若完全取消強制退休年齡，年輕醫師升遷恐受限。但台大醫院設有留任限額，應不受到影響。

盧瑞芬分析，過去公立醫院醫師屆齡退休後，多被延攬至私人醫院，除非轉任至偏鄉地區，否則帶走不少「老病人」，公立醫院若不留住人才，形同增強競爭者實力。另外，生育力降低，生產力面臨考驗，若六十五歲以上醫師還能繼續照顧病人，卻受限規定不能執業，對醫療環境是生產力損失。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，醫師依身體情況、所屬科別等，能力退化情況也會不同，能力許可、不危及病人安全下，年齡非主要考量，建議各科別醫學會可設計相關評量機制。