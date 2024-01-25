高鐵春節疏運再加8班次列車 周六凌晨開賣

春節將至，台鐵高鐵公司今天表示，2月6日至15規畫為期10天春節疏運期，因旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形，決定再加開8班次，包括南下5班、北上3班列車，再加開車次1月27日凌晨0時起開放購票。

台鐵高鐵指出，春節疏運期間，特別擴大自由座運能，假期前的南下2月7日下午1時至晚間7時、2月8日小年夜上午8時至下午5時、2月9日除夕上午9時至下午3時，以及北上2月12日（初三）下午1時至晚上8時、2月13（初四）和收假日2月14日的上午8時至晚上8時，上述時段行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車），往返台中以北各站的旅客可多加利用。

台鐵高鐵指出，今天春節疏運期間，共加開461班次列車，包括南下246班、北上215班，總計10天提供1875班次列車的旅運服務。

台灣高鐵建議，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告「疏運期銷售資訊」，提早規畫行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購／取票。

另外，春節疏運期間，持續於企業網站即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於網站首頁頂端同步顯示。黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，實際等候時間仍依現場狀況為準。當某站出現黃、紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。