寒流來襲高山道路恐結冰 公路局提醒留意6大路線

寒流來襲，交通部公路局提醒，行駛高山路段駕駛人留意路況管制訊息，六條路線包括台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路、台18線阿里山公路、台20線南橫公路、台21線新中橫公路等。

公路局表示，嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警封閉等作為；由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請密切注意公路訊息預為規畫行程。

公路局指出，寒流侵襲，引致部分路段下雪或路面結冰危及用路人安全，依據中央氣象署低溫特報及最新氣象情資，研判宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2000至2500公尺以上高山有降雪機率，並有路面結冰發生機率。

公路局表示，將機動成立緊急應變小組監控守視，並依據中央氣象署最新氣象情資調整因應作業，發布最新路段管制訊息，籲請用路人留意。

公路局提醒，避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，影響行車安全，請評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。