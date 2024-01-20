市場搬菜到掃蟑螂屋 無家者成為做工的人

無家者在街頭討生活，常被認為「都不出去工作」，其實不然，除了舉看板、發傳單或賣雜誌，他們可能在街頭打掃、去市場搬菜，或在髒亂的「蟑螂屋」清掃，從事朝九晚五上班族想不到的工作。

台北市的一角，曾經有個老奶奶與狗相依為命，老奶奶過世後，幾隻狗被鎖在家被相繼餓死。老人家生前有嚴重的囤積症，狗的屍臭味加上長久未清理的環境，成為鄰里問題。

儘管下夜班後只睡了4個鐘頭，阿宏（化名）仍然一早就到老奶奶家，從堆到看不見牆的屋子裡，把垃圾打包裝袋，扛到1樓對街等環保局來清運。今年72歲了，他說，想要趁著身體還撐得住，繼續工作，賺點錢用，也保持日常的活動量。

「雖然夜班也有薪水，但這裡領的是現金，不會一進戶頭就自動繳貸款和保險」，問起為什麼要打2份工，阿宏說，薪水和年紀都是問題，領現才能保障手頭上有錢用，而且自己年紀大了，也擔心難保哪天不會被長官當成多餘人力，想方設法「弄」到離職。

不少人以為無家者「不工作才會流落街頭」，但人生百味文化建構協會「人生萬事屋」專案負責人陳盈婕說，無家者只要身體能負擔，很高比例會去找工作，只是受限於條件，多僅能擔任社會底層勞動，不在一般人的視線中。

●打掃搬菜清蟑螂屋 街友上工多溝通

人力銀行求才樣態百百款，人們習以為常的職場常規，卻是街友難以突破的框架。例如被債務逼上街頭的，就只能找尋領現工作，否則薪水一旦匯入戶頭，就可能遭法院強制執行扣款；投保勞健保，也可能導致冤親債主找上門。

像老奶奶這樣獨居老人滿屋雜物導致家裡變成「蟑螂屋」的狀況，並非個案。不僅對身體不好，還會遭鄰居檢舉、房東拒租，過往只能由社工協助打掃，人生百味自2020年開始與台北市社會局萬華社福中心合作，把這樣的棘手案家，轉變成有工作意願街友的職場。

但陳盈婕發現，不能只是把工作人力帶去現場就好，還要社工到現場協助與住戶或業主溝通、做人力調度，更要安排額外培力，因為無家者常遇到的困境，還有如何溝通和解決問題。

「也許從以前就缺乏遇到問題提問後有好結果的經驗，問了總是被罵，或被看不起，再加上無家者這個身分，使得自尊、自信心都很低落，因此更不覺得自己有空間可以嘗試。」陳盈婕指出，不少街友一遇困難就選擇離開、放棄到手的工作機會。

只要有人傾聽、協助改善，他們就有機會投入工作，因此「人生萬事屋」團隊每個月都開一次聚會，從分享近期遇到的困難、提出對打掃工具的想法等小事開始，讓每個人試著表達自己的想法。

陳盈婕說，希望讓大家覺得「你想要講的話，你是可以表達出來的，我們也可以聽，可以再更信任周圍的人一點」；遇到遲到、犯錯，也不再覺得「反正我去了也會被罵，而且少了我一個也沒差。」

●從街頭轉進職場 容錯空間考驗大

由街友幫弱勢家戶打掃，如今已經走入第3個年頭。每次都是幾十大袋垃圾扛上扛下，非常需要體力，幾年下來也有大哥身體慢慢老化，逐漸負荷不來，但不少人即使已能申請社福津貼，仍希望出來工作，就是「不想要別人看不起他」。

然而，就算人生百味很努力提升了街友的工作習慣與動力，進到主流職場仍有一大段路，陳盈婕說，其中的關鍵就是容錯空間。

無家者的狀態，容易受各種狀況影響，可能一覺醒來行李全部不見，又要抽空就醫、跑法院處理債務，時間被切割得很零碎，又要尋求最低成本的方式解決洗澡、吃飯、移動問題，無法只專心在工作上，「很多人可能沒有辦法思考很久以後的事情，只能過一天算一天」。

「流浪本身是一件很不舒服的事，真的不會有人只為了省一餐的便當，而捨棄工作」，陳盈婕說，如果可以有更多願意理解、願意跟他們對話的雇主，或許就能讓這樣的人生活能夠漸漸穩定、比較有信心，工作也可以做得比較長久。

●認識貧窮的樣貌 期盼打破偏見洗刷污名

「以前對貧窮的認識，非常抽象」，社會系出身的陳盈婕說，只聽老師提過結構問題，課本也只有快速帶過貧窮成因。直到加入人生百味，開始帶領大眾認識無家者樣貌，自己也開始思索，「可以為無家者做什麼」。

「大家友善看待街友是第一步」，大學主修工業管理的陳彥璋，因在社會局服替代役，邂逅難忘的街友家族，因而投入街友工作，成為救世軍社工，期盼透過陪伴，打破街友不工作、不乾淨偏見。

「不是他們不做工，是沒有工能做」，陳彥璋說，在社會不友善的目光之下，街友的工作選項非常有限，加上多數街友健康狀況都非常不好，不是一般人能想像，若無法久站或長時間從事粗工，少數能做工，本身也不穩定，如街上舉廣告牌等，都是1天有工作、3天沒工作。

反覆目睹快成功站起的街友再次跌倒，是否氣餒、想放棄，陳彥璋雲淡風輕說：「當然會，而且常常會。」不過，他一直做社工，10多年了。

直到中央社記者訪談接近尾聲時，他才突然補充，現在更希望透過自己一點點的力量，撕掉外界貼在街友身上的所有標籤，當身旁親友提到街友不工作、不乾淨，他都會耐心解釋。

陳彥璋認為，去掉污名化，才有可能討論改善困境。當民眾對街友仍有負面刻板印象，即使政府願意投入資源，人民也會質疑官方對「好手好腳」的街友太好。

在弱勢族群去污名化的路上，台灣已有許多成功案例，陳彥璋希望，街友有朝一日也能在其中。