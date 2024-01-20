流浪途中的美味關係 無家者輪炊重新定義家

炊煙撫慰人心，有丙級證照的廚師為街友備餐20年如一日，有更生人義務炒菜而救贖了自己，還有無家者輪炊自食其力，在爐火中熬煮出的美味關係，日日炊煮分享一頓飯重新定義家。

「吃飽」是街友和應援團體都在乎的大事，填飽肚子才有力氣挺下去，避免餓到鋌而走險。飽餐一頓是人安社會福利慈善事業基金會平安站給街友的第1個服務，也是救世軍服務據點裡，丙級證照廚師掌勺20年的初衷。

●「你煮的高麗菜最好吃」 更生人平安站輪炊

「因為做了不好的事呀！」年近65歲的陳伯是更生人，一邊熟練翻炒高麗菜，談到過去輕描淡寫。陳伯在人安基金會的基隆平安站幫忙了2個多月，除了輪炊，他非常樂意協助所有站務，沒有薪水，只供吃住，對陳伯來說，他內心無比富足。

陳伯去年重回社會，家人早已失聯，一個人住進小小租屋處，獨自面對生活艱辛，他高齡求職的難度更高，3個月遞出10多張履歷，超商、超市職缺或就業博覽會，通通石沉大海，眼看積蓄快要見底，房租繳不出來、下一餐在哪都不知道，「我差點變成街友」。

徬徨不安快要滅頂的陳伯，抓住了浮木，想起因緣際會認識救助街友寒士的基隆平安站，接起電話的是站長周泉宥，建議陳伯試試平安站的義工換宿。意外走進平安站的陳伯，拿起鍋鏟輪炊，從「你煮的高麗菜最好吃」的讚美中得到救贖，也獲得不用再獨居的溫暖陪伴。

●被街友服務的孤老病殘 一路摸索來領餐

對基隆平安站陳伯輪炊團隊而言，最特別的服務對象就是陀螺（化名）爺爺。冬日陰雨綿綿的獅球嶺，連車子都開不上去的山路，75歲的陀螺爺爺顫顫巍巍，以雨傘探路，白內障讓他的世界只剩一點點光線，左眼早已失去視力，右眼只能看見色塊，甚至耳朵也嚴重重聽。

為了相依為命的身心障礙弟弟，陀螺爺爺翻山越嶺來領午餐。從基隆平安站到山上簡陋落腳處，7分鐘車程加上只能徒步的小徑，一般人最多花費20分鐘，但陀螺爺爺摸著路、慢慢走到公車站，往返平安站就須3、4小時領餐，曾走到低血糖，到平安站時差點昏倒。

「這也沒辦法」，陀螺爺爺一邊說著一邊擺擺手，平安站工作人員多次說服爺爺開刀治療白內障，爺爺總是拒絕，擔心手術失敗。如今爺爺最擔心的就是過世後沒人照顧無法工作的弟弟，他一次又一次重複說著，心裡全是他在世上僅剩的親人。

●天涯淪落人的「父子情」 共餐做家人

有人說一起做飯、吃飯就是「一家人」，街友輪炊是沿著全台鐵道設置的人安基金會平安站特色，2人一組輪值掌管廚房。70歲的阿生與50歲阿順相識在基隆人安平安站，同是天涯淪落人相扶持，阿順陪罹癌的阿生定期回診，他們更像一對父子，即使彼此沒有血緣。

除了吃飽，平安站內提供溫暖安置床位，床位不多，8張床鋪是街友的臨時避風港。「你做我吃、我做你吃、不做不吃」是大家的默契，尤其安置床位的街友寒士一定要協助站內工作，在基隆平安站每次發餐數量不算多卻也不少，50人份便當都是街友自食其力。

畢業於生命科學系的周泉宥，今年快40歲，做為基隆平安站長，陪伴雨都街友寒士走過第10個年頭，他見證無家者的緣起緣落，都從平安站3樓的8張床鋪說起，對住在站內數月、數年的街友寒士而言，平安站不僅是能吃能住的地方，更有著旁人無法體會的牽絆。

在周泉宥眼中，阿生與阿順情誼是偶然也是必然。被診斷胃癌的阿生，在最需要家人陪伴時光，是站內感情最好的阿順肩負起「兒子」角色，每次回診身邊一定有阿順陪著。終於聯繫到家人協助在外租賃套房的阿生，不忘回平安站帶著阿順「回家」，是室友也是「父子」的關係被延續。

●街友界米其林級餐點 廚師一做20年

離開雨都基隆回到繁華台北，小巷弄裡隱藏著1家無家者之間口耳相傳的「米其林美食」，上午10時，無家者魚貫排隊，短短3分鐘領午餐號碼牌全被領完，大約10時30分廚房飄出令人食指大動的香氣，這裡是基督教救世軍服務據點之一，坐落在台北橋下附近半新半舊的社區裡。

許文賢在廚房大汗淋漓、大火翻炒，腦中有千道菜譜，過去設計菜單，現在當天菜販有賣什麼就做什麼料理，這是經年累月的真功夫，不到5分鐘一鍋番茄炒蛋準備收汁盛盤。

救世軍1天供1餐，以前領晚餐最多人數達180人，光是裝便當就要花2至3小時。現在改為午餐，領取數減少到20人左右，在眾多無家者供餐名單脫穎而出。

救世軍便當能成為街友口中米其林等級的美食，許多人好奇祕訣在哪，許文賢告訴中央社記者，沒有獨門祕方，只是把街友當家人，用心烹調、避免重口味，1道肉類主食與3道蔬菜是對健康的堅持。

許文賢過去在工廠上班，因緣際會專為街友掌勺，擁有餐飲丙級證照，全職工作一做就是20多年到現在65歲，月薪只有新台幣3萬元，被問到明明有機會開餐廳賺更多，爲什麼願意留在救世軍小小廚房，「有信仰的人都是這樣啦！」笑聲爽朗，一派不受世俗約束的作風。

想品嚐許文賢拿手料理就得按照「江湖規矩」，進入服務據點的街友絕對不可以喝酒，甚至只要被聞到身上飄散著一點點酒臭味，當天就只能吃閉門羹。擔心酒後鬧事、製造紛亂，導致據點被迫停業，多數街友非常遵守規定，還會互相督促，彷彿自成一套門規。

●半買半送愛心菜肉商 撐起街友避風港

街友界的米其林美食不只歸功於用心烹飪的廚師，愛心來自民間，一群長期合作的肉商與菜販，每當遇到風災菜價飛漲，私底下會以「平常」價格供應給救世軍，即使只是一點善意，也讓任職10多年的救世軍主任陳忠良感念在心。

周泉宥也說，基隆平安站的開銷只有房租、水電瓦斯費等，其他物資都是愛心人士捐贈，甚至連白米、青菜等食材都是，都是攤販將賣相比較不好的商品悄悄留下，還有民眾會騎著機車親自到平安站送熟食，這都是來自雨都的善意，為街友撐起一個避風港。