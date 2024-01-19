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全台超有感！入冬最強寒流將報到 彭啟明：「這2天」僅10度上下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
入冬最強寒流下周日報到，北部氣溫恐一路下探7度，中南部也可能冷到10度。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
入冬最強寒流下周日報到，北部氣溫恐一路下探7度，中南部也可能冷到10度。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

入冬最強寒流下周日報到，溫度一路下滑冷五天。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「彭博士氣象即時預報」節目表示，下周日（21日）晚間起溫度急降，下周一到下周四清晨非常寒冷，下周二到下周三10度上下時間至少有36到48小時，會冷得很有感，將是今年入冬以來最強一波寒流，且全台都會很有感。

他指出，這次雖也是寒流，不會像2016年霸王級寒流那麼冷，不會停班停課，請大家好好上班。

彭啟明說，明天大學學測登場，遇上大寒節氣，周五晚間到周六有一波鋒面通過，中北部、東半部有短暫陣雨，下周日晚上開始溫度急降，下周一大降溫，下周一到下周四清晨都非常寒冷，下周四白天溫度略回升，下周五溫度回升更明顯。

這波寒流影響時間長，彭啟明提醒，最低溫將出現在下周二、下周三到下周日清晨，其中台北市區8到10度，北部空曠（郊區）地區6到8度；中部市區9到11度，空曠地區6到8度；南部市區11到13度，空曠地區9到11度；花蓮市區11到13度，空曠地區9到11度，台東市區12到14度，郊區10到12度。

在水氣方面，彭啟明說，周一到周三水氣顯著增加，低溫加上下雨，非常濕冷。北部及宜蘭1500公尺以上、中南部2500公尺以上高山有機會下雪。

寒流 低溫

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