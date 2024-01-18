快訊

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
入冬相對強勁寒流周日報到，中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，北部、東半部轉雨，周六起北部先降溫，周日寒流來襲後，全台溫度一路下滑。示意圖。圖／中央社
入冬相對強勁寒流周日報到，中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，北部、東半部轉雨，周六起北部先降溫，周日寒流來襲後，全台溫度一路下滑。示意圖。圖／中央社

入冬相對強勁寒流周日報到，中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，北部、東半部轉雨，周六起北部先降溫，周日寒流來襲後，全台溫度一路下滑；下周一起加上華南雲雨區影響，全台又濕又冷，持續至下周四清晨。估下周二至下周三最低溫，北部7至9度、中南部8至10度，空曠地區再少1至2度。

對於坊間關注這波低溫是否可能停班課，中央氣象署說，目前並未針對低溫訂有停班課標準，是否停班課仍依各縣市政府為準，交由各縣市自行裁量。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天各地仍暖熱，明晚起，鋒面接近，除了東半部、恆春半島外，北部也轉雨，其他地區多雲。他也提醒，明天台南以北、馬祖留意霧；東半部留意長浪及周末強風。

周六鋒面通過，東北季風增強，各地降雨機率增，降雨主要範圍在中部以北、東半部。

他說，周日寒流南下，一路影響至下周四清晨。期間，下周一至下周二，除了寒流來襲，加上華南雲雨區影響，除了南部平地多雲，其他地區都有短暫雨，其中北宜花雨勢較廣泛。下周三水氣減少，雨區縮減至北東降雨，中南部山區零星降雨。

溫度方面，今、明天溫度偏高，各地高溫25至26度，僅清晨感受稍涼。周五起溫度漸降，周六鋒面通過，北台灣降至21度；到了周日，北台灣白天從16至17度，晚間下降至14度，連中南部溫度也下滑。

曾昭誠表示，這波寒流影響最低溫時間點，預估在下周二下半天至下周三全天，北部7至9度、中南部8至10度、台東10至12度，空曠地區再少1至2度。下周四白天，冷空氣減弱，北部宜蘭15至17度、中南部20度。

此外，下周一晚上，北部、東北部1000至1500公尺以上山區，有降雪機率；下周二後，中部、東部2500至3000公尺以上也有降雪可能。

寒流 低溫 氣象署

延伸閱讀

寒流來襲挑戰10度以下低溫 養殖業者應做好這些事

霸王寒流襲台極地超馬再現？鎮西堡馬拉松備戰

「大寒」逢最強寒流 國健署提「護心」8招

20日「大寒」入冬最強寒流來襲 民俗專家提醒兩件事

相關新聞

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

入冬相對強勁寒流周日報到，中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，北部、東半部轉雨，周六起北部先降溫，周日寒流來襲後，全台溫度一...

好市多排骨藏刀片 食藥署曝最新調查進度

日前有民眾在美式賣場好市多購買豬肋脇排，回家煮蘿蔔排骨湯，卻發現斷掉的刀片卡在骨頭上。目前調查發現，豬肋排產品在工廠分切...

不願成媽媽負擔...35歲台日混血北漂打拚 租不起房以北車為家

今年35歲的阿信（化名）是台日混血兒，不曾見過父親一面，由母親扶養成人，獨自北漂打拚，未料工資租不起房，他不願成為媽媽負...

華航素食餐苦主空服員發聲：挑戰「飢餓30」結果令人心寒

中華航空素食餐爭議風波持續延燒，當班空服員在臉書私密社團發文說明事發過程，有心人士大作文章指控差別待遇，只能鼻子摸摸認倒...

7旬翁疑天冷心肌梗塞！消防員搶救僅花46分鐘 醫讚：教科書等級

台中73歲廖姓男子上個月疑因天冷，急性心肌梗塞發作，經緊急通報消防局送醫，消防員到場後以心電圖檢查，確認病情後聯絡線上醫...

年關將至！醫院調薪、年終一次看 年終加特別獎金最高8個月

年關將近，醫院陸續公布醫事人員年終獎金規畫。新光醫院年終將發3至3.75個月，並加發3千元獎金；台大醫院則比照公職人員年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。