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入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度
入冬相對強勁寒流周日報到，中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，北部、東半部轉雨，周六起北部先降溫，周日寒流來襲後，全台溫度一路下滑；下周一起加上華南雲雨區影響，全台又濕又冷，持續至下周四清晨。估下周二至下周三最低溫，北部7至9度、中南部8至10度，空曠地區再少1至2度。
對於坊間關注這波低溫是否可能停班課，中央氣象署說，目前並未針對低溫訂有停班課標準，是否停班課仍依各縣市政府為準，交由各縣市自行裁量。
中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天各地仍暖熱，明晚起，鋒面接近，除了東半部、恆春半島外，北部也轉雨，其他地區多雲。他也提醒，明天台南以北、馬祖留意霧；東半部留意長浪及周末強風。
周六鋒面通過，東北季風增強，各地降雨機率增，降雨主要範圍在中部以北、東半部。
他說，周日寒流南下，一路影響至下周四清晨。期間，下周一至下周二，除了寒流來襲，加上華南雲雨區影響，除了南部平地多雲，其他地區都有短暫雨，其中北宜花雨勢較廣泛。下周三水氣減少，雨區縮減至北東降雨，中南部山區零星降雨。
溫度方面，今、明天溫度偏高，各地高溫25至26度，僅清晨感受稍涼。周五起溫度漸降，周六鋒面通過，北台灣降至21度；到了周日，北台灣白天從16至17度，晚間下降至14度，連中南部溫度也下滑。
曾昭誠表示，這波寒流影響最低溫時間點，預估在下周二下半天至下周三全天，北部7至9度、中南部8至10度、台東10至12度，空曠地區再少1至2度。下周四白天，冷空氣減弱，北部宜蘭15至17度、中南部20度。
此外，下周一晚上，北部、東北部1000至1500公尺以上山區，有降雪機率；下周二後，中部、東部2500至3000公尺以上也有降雪可能。
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