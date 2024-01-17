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周五鋒面近各地降溫 下周日起寒流再襲冷4天跌破10度
中央氣象署指出，周五前天氣回暖，日夜溫差大。周五起鋒面接近，開始變天，各地降溫明顯，北台灣高溫僅20度。下周日起寒流來襲，長時間低溫，各地轉雨，預估下周二、三預測北部下探7度、中部8度、南部及東半部10度。
中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升；新竹峨眉今晨8.3度低溫，留意至周五前，為日夜溫差大天氣型態，尤其西半部局部低溫。
他表示，今天至明天，東半部、恆春半島零星降雨。周五鋒面接近，北部轉局部短暫雨；周六鋒面通過台灣，天氣轉趨不穩定，中部以北、東半部及南部地區都有降雨情況。
下周日起寒流報到，加上水氣影響，北部、東半部出現明顯降雨，中南部山區局部降雨。
溫度方面，劉沛滕指出，今天至周五，天氣回溫，留意日夜溫差大。周五至周六，鋒面接近，各地降溫明顯，北台灣高溫僅20度，周日起各地更明顯降溫。
他提醒，下周二至下周三，寒流來襲且影響時間長，北台灣7至9度、中部8至10度、南部及東半部10至13度。
另外，降雪型態方面，因下周一溫度明顯下降，夾雜水氣，若低溫及水氣配合，預估下周一晚上北台灣高山可能出現降雪。
下周二至下周三，降雪範圍更大，中南部山區2500至3000公尺以上高山，可能降雪；北台灣下周二1000至1500公尺以上高山亦可能降雪。
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