東北季風今明迎風面濕涼 周三到周五回暖下周最強冷氣再襲

天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今明兩天受東北季風影響，東北部下雨轉涼，周三到周五逐日回暖，周四周五白天高溫25-28度，但下周起又有一波強冷空氣來襲。

柯聿寧指出，今天上午受東北季風增強及前緣水氣影響，東北部逐漸轉為陰有雨，迎風面北海岸、東北角、宜蘭等地區降雨明顯，有局部大雨發生機率。周二白天北部降雨漸減緩，東半部仍有局部地形雨，東北部今明兩天感受偏向濕涼，預估市區溫度約16-18度，日夜溫差縮小；中南部沒有明顯變化，日夜溫差較大，但這波東北季風挾帶部分境外汙染物南下，空氣品質普遍轉差。

柯聿寧指出，周三到周五白天各地溫度將逐日回暖，西半部擴散條件不佳，空氣品質較差，早晚有局部霧霾或低雲發生機率。除溫度回升，水氣也增多，預估周四周五兩天白天高溫普遍可來到25-28度，有些悶熱。早晚又變濕涼，迎風面東南部也因水氣增多，有短暫雨機會。

柯聿寧指出，周五下半天台灣北方有鋒面發展跡象，預估鋒面深夜到周六上半天通過，預報資料顯示各地都有短暫降雨的機會，鋒面通過後冷空氣接續影響，北部及東半部將維持陰雨天氣，中南部天氣則在下半天好轉，不過下周日到下周二冷空氣南下的情況持續，加上華南雲系影響，全台都會轉為濕冷，溫度逐日下降，下周三環境將轉乾，晚間溫度還有再下降趨勢。

柯聿寧說，雖然這兩天對於下周冷空氣低溫預報已經有個位數字，因預報時間較久，加上天氣系統不太穩定，模式預報溫度還會持續變動，影響時間也可能有變化，目前初步來看強度有機會來到強烈大陸冷氣團等級，會不會達到寒流還需要再觀察3-5天。