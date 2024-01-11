爭取開放重機上國道 交部：有賴重機騎士改變民眾觀感

大型重機團體長年爭取重機上國道，臉書粉專「通勤者之歌」去年底於公共政策網路參與平台提案，制定開放國道行駛大型重機進度表。交通部今回應，有賴重機騎士改變民眾對駕駛行為觀感。對此，「通勤者之歌」再於臉書發起活動，邀請民眾投票日當天騎機車上國道表達不滿。

「通勤者之歌」去年11月於公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」，要求高公局半年內提出高速公路開放行駛大型重機進度表，包含明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度等。

交通部今表示，鑒於現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策認同，營造適宜推動開放條件，方能制定高速公路開放行駛大型重機進度表，此案暫不採納。

對此，「通勤者之歌」今再於臉書發文指出，交通部不只連進度表都不給，還說重機騎士自己要約束營造禮讓守法的形象，邀請民眾投票日當天騎機車上國道，「使用國家服務層級最高且最安全的道路行使公民權」。

高公局先前表示，國道出入匝道與地方道路連接，截至目前地方政府態度仍有所保留，且最近一次於去年的民意調查東，全面贊成、有條件開放及不贊成開放比例為1比3比6，多數民眾仍對於國道車速較快、機車特有行為及安全間隔有疑慮，還有待跟民眾及地方政府溝通宣導。