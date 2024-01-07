宜蘭頭城名廚餐廳「CÔTE À CÔTE」6月將吹熄燈號

又有知名餐廳吹熄燈號！由華泰大飯店集團副總經理暨廚藝總監、同時也是知名WILD DONKEY野驢小餐館創辦人暨主廚陳昶福（Fudy Chen），在2022年6月1日所創設的地中海餐廳「CÔTE À CÔTE」，在其官方臉書粉絲團發出公告：「即將在營業2週年的當天，結束我們宜蘭的章節。謝謝宜蘭美好的一切，希望接下來的6個月能與大家創造更多美好的回憶。」暗示2024年6月1日將是「CÔTE À CÔTE」餐廳的最後一個營業日。

「CÔTE À CÔTE」在開幕時主打由國際名廚江振誠與創辦人陳昶福，攜手擔任雙主廚，希望供應以「宜蘭Regional cuisine」為概念主導、深入在地食材，透過清新不複雜的地中海料理風格，烹飪出獨特在地風味料理。法文餐廳名「CÔTE À CÔTE」，翻譯成英文正是「Side by side」的意思，不但暗示餐廳將由雙主廚攜手合作，也隱喻了宜蘭與台北兩個城市的共生關係。