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宜蘭頭城名廚餐廳「CÔTE À CÔTE」6月將吹熄燈號

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「CÔTE À CÔTE」2022年6月開幕時主打由國際名廚江振誠（左）與WILD DONKEY創辦人暨主廚陳昶福，攜手擔任雙主廚。圖／摘自CÔTE À CÔTE官方臉書粉絲團
「CÔTE À CÔTE」2022年6月開幕時主打由國際名廚江振誠（左）與WILD DONKEY創辦人暨主廚陳昶福，攜手擔任雙主廚。圖／摘自CÔTE À CÔTE官方臉書粉絲團

又有知名餐廳吹熄燈號！由華泰大飯店集團副總經理暨廚藝總監、同時也是知名WILD DONKEY野驢小餐館創辦人暨主廚陳昶福（Fudy Chen），在2022年6月1日所創設的地中海餐廳「CÔTE À CÔTE」，在其官方臉書粉絲團發出公告：「即將在營業2週年的當天，結束我們宜蘭的章節。謝謝宜蘭美好的一切，希望接下來的6個月能與大家創造更多美好的回憶。」暗示2024年6月1日將是「CÔTE À CÔTE」餐廳的最後一個營業日。

「CÔTE À CÔTE」在開幕時主打由國際名廚江振誠與創辦人陳昶福，攜手擔任雙主廚，希望供應以「宜蘭Regional cuisine」為概念主導、深入在地食材，透過清新不複雜的地中海料理風格，烹飪出獨特在地風味料理。法文餐廳名「CÔTE À CÔTE」，翻譯成英文正是「Side by side」的意思，不但暗示餐廳將由雙主廚攜手合作，也隱喻了宜蘭與台北兩個城市的共生關係。

「CÔTE À CÔTE」經營一年半以來，在Google獲得平均4.1分、累計近700則評論，評價不俗。餐廳接受30天內的2至6人線上預約訂位，6人以上必須致電訂位；周一、周二為公休日，營業日為周三至周日，供應午餐與晚餐；用餐時間為120分鐘，以訂位時間計算。在餐廳營運已進入倒數計時的此刻，想要嚐鮮的民眾，可得把握機會。

「CÔTE À CÔTE」位於宜蘭頭城。圖／摘自CÔTE À CÔTE官方臉書粉絲團
「CÔTE À CÔTE」位於宜蘭頭城。圖／摘自CÔTE À CÔTE官方臉書粉絲團

餐廳 宜蘭 地中海

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