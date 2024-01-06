2023年健保滿意度91.2% 首見調漲部分負擔滿意度未降

今年是「健保法」立法30周年，衛福部今公布最新全民健保滿意度統計，在針對全體國人的調查中，2023年健保滿意度比率達91.2%。健保署長石崇良表示，這是首次健保調漲部分負擔，民眾滿意度卻未下降。

過去若遇健保部分負擔調漲，滿意度都會下降，2002年健保調漲保費及部分負擔、2006年部分負擔調整，以及2013年二代健保實施初年下降幅度較高。石崇良說，本次調查於去年部分負擔調漲後的10月進行，民眾滿意度最高的項目是就醫可近性、其次為醫療品質，第三是部分負擔調漲。

石崇良說，健保滿意度在疫情期間達高峰的原因，推論與健保開通居家醫療，讓民眾在加拿藥，提升就醫可近性有關；疫情期間下載健康存摺人數快速增加，超過一半以上人口都有下載，健康資訊如檢驗檢查捷結果、推播衛教資訊等，均可透過健康存摺查詢，提升民眾便利性。

石崇良說，過去確實每調部分負擔滿意度必降，今年首次看到民眾維持高滿意度，原因應是健保雖漲部分負擔，同時也增加醫療服務，讓更多新藥納保，所以滿意度未受影響。民國110年開始，健保滿意度一直維持9成以上，並於疫情期間創歷史新高，去年調查新高與高峰的92%差距不大。

另外，衛福部指出，台灣連續5年在國際知名資料庫網站NUMBEO公布的全球醫療照護指數排名中拿下世界第一，超越鄰國日、韓。為讓國人享有更加完善周全的健康照護，近年來政府持續加碼投資健康，健保總額逐年成長，由2015年的5905億元，成長至2024年的8755億元，累積成長超過48%，並於2023年撥補健保基金240億元、2024年撥補200億元，穩定健保體系與費率。

本次調查對象為台閩地區18歲以上民眾，樣本數共3257份，時間為去年9月11日至10月4日，委由民調公司透過市話及手機調查。另外，雖然國人對健保滿意度高，但過去醫界對健保滿意度均不如國人高。石崇良表示，醫界滿意度因非屬例行性調查，加上樣本、名冊不易取得，不像一般民眾電訪有現成電話，故今年並未進行調查。