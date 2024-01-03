快訊

與日航班機擦撞 海保機「2部黑盒子」已尋獲

三星Galaxy S24發表會確定！除了AI…新機傳聞價格、規格、顏色亮點一次看

「2024台灣燈會」元宵節台南點亮 主燈「龍來台灣」曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天有睡滿7小時嗎？研究：睡飽可降22%機率罹憂鬱症

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
睡眠障礙應尋求專業協助，勿任意在網路購買來路不明的藥品，恐危害健康。圖／Pexels
睡眠障礙應尋求專業協助，勿任意在網路購買來路不明的藥品，恐危害健康。圖／Pexels

迎接新年家家戶戶除了會大掃除外，立定目標給自己新的一年、新的希望也是心理除舊布新的一環。據國際期刊研究指出，6項生活行為的小改變，其實就能維持心理健康，更降低罹患憂鬱症的風險。其中，每晚能睡7至9小時的良好睡眠是最重要的影響因子，降低了22%的憂鬱症風險。

要保持心理健康、遠離憂鬱其實從小處著眼就能夠有大大功效。根據《自然心理健康（Nature Mental Health）》期刊的研究指出，健康的生活方式包括，健康飲食、規律運動、健康睡眠、經常的社交連結、避免吸菸、減少久坐行為等6大項，便可降低罹患憂鬱症的風險。

根據劍橋大學與復旦大學合作研究，以英國生物庫（UK Biobank）進行的29萬人數據分析，針對罹患憂鬱症的1萬3000人追蹤9年發現。每晚睡7至9小時的「良好睡眠」是最具影響力的，可降低22%罹患憂鬱症的風險；其次為「從不吸菸」20%、「經常性的社交連結」18%、「規律運動」14%、「低至中度的久坐行為」13%、「健康飲食」6%。

北市聯醫中興院區精神科主任詹佳真表示，據研究證實，保持健康的生活方式，可達到預防憂鬱症效果。好的睡眠對降低罹患憂鬱症的影響最大，主因是睡眠可調控壓力反應HPA軸的穩定性、海馬回振盪及交感神經系統…等神經反應，也影響免疫發炎有關的細胞因子、發炎指數及皮質酮的數值，以上都予誘發憂鬱症發作息息相關。

詹佳真表示，維持良好的睡眠品質是每個人都要努力的目標，睡好覺的秘訣包含：規律的作息、白天有足夠的活動量、減少躺著不睡的時間、白天打盹時間少於30分鐘、上床後做腹式呼吸或放鬆練習，幫助自己進入睡眠狀態。

不過，許多人有睡眠問題時會藉由服用藥物控制睡眠。詹佳真提醒，吃安眠藥絕對不是第一選項，如有睡眠問題，可和醫師討論影響睡眠的身體因素、不良習慣及對睡眠的錯誤觀念，從中找到不需吃藥，也可以睡好覺的方法。詹佳真建議，每一種生活習慣的養成都需一些時間和勉強，可將養成一個新的健康生活習慣納入新年新計劃。

憂鬱症 睡眠 生活習慣 健康飲食

延伸閱讀

獨／憂鬱症發作和男友斷聯？ 星卉：沒分手還是男朋友

電玩的好處！外媒研究：《超級瑪利歐奧德賽》有助於緩解憂鬱症狀

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

F.I.R.阿沁妻子罹厭食症體重不到30公斤 醫師：親友需注意3件事

相關新聞

台中新冠+65例！1家5口元旦打麻將「全中」 還波及阿嬤

衛福部疾管署統計，台中市上周新冠併發症病例65例；台中市小兒科醫師施勝桓觀察，因天冷多種病毒活躍，近期跨年、元旦群聚，新...

裝潢工疑吸過量毒物陳屍掀床內 毒物醫：2大職類最危險

北市內湖一處新建大樓昨晚有2名裝潢工人，疑吸入有毒物質「甲苯」昏迷釀禍，職業安全與毒物科醫師指出，裝潢場所一定要通風，若...

愈晚愈冷！今晚至明晨北北基桃等7縣市低溫特報 恐10度以下

愈晚愈冷，要注意低溫保暖。中央氣象署上午10:27分針對新北市等7縣市發布低溫特報，今天晚上起到明天清晨恐有10度以下低...

特等站長制服遭譏北韓味 台鐵駁「極大差別」年節才穿

台鐵公司元旦掛牌成立，營造新氣象，台北、台中、高雄、花蓮等4個特等站站長試辦新制服，卻遭網友直言有「北韓味」，還後製北韓...

今天有睡滿7小時嗎？研究：睡飽可降22%機率罹憂鬱症

迎接新年家家戶戶除了會大掃除外，立定目標給自己新的一年、新的希望也是心理除舊布新的一環。據國際期刊研究指出，6項生活行為...

代購陷阱／網路代購因「客製化 」不能退換貨？7大商品小心下單

宅經濟興起，網路購物已成民眾常用購物方式，海外「代購」也成為新型態的交易模式，增加不少購物便利性，卻也衍生出許多消費糾紛。 最常見的就是買家找網路賣家代購，取得商品後發現與網路賣家宣稱的不符，要求退換貨，對方卻將「代購服務」以「客製化給付」為由，當作躲避7日鑑賞期的利器，嚴重損害消費權益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。