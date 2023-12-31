醫院評鑑結果 王必勝：延至1月中公布

因疫情延宕，成為相隔七年才完成的醫院評鑑，不僅被視為「史上最煎熬」更是「史上最難評」，此次台北區醫學中心評鑑成績外流，傳「台北慈濟上、萬芳下」，引發討論。衛福部原預計十二月中旬公布評鑑結果，不過衛福部次長王必勝昨表示，醫學中心的評定結果已出爐，礙於簽保密協定無法透露，成績將於明年一月中旬公布。

依衛福部規定，醫學中心採「限額制」，台北區醫學中心名額為八家，今年在醫策會完成台北區評鑑後，成績外流，台北慈濟擠下萬芳醫院晉升醫學中心，也是醫院評鑑史上首次，有醫院從萬年醫學中心榜單落馬情勢。王必勝當時僅說正式結果於十二月中旬公布，但昨改變說法，成績改於明年一月中旬出爐。

王必勝昨表示，廿九日是醫院評鑑最後一次會議，主要是最後一批地區醫院與區域醫院的成績評定時間延遲所致，醫學中心的成績目前已完成評定，但礙於簽訂保密協議，無法透露細節。

一位不願具名的醫界人士表示，北慈自曝晉升醫學中心行列後，醫界就盛傳二種說法，十二月中旬公布，將是萬芳與北慈以「同分增額」的方式，進入醫學中心榜單；若是總統大選後公布，則讓只要有角逐醫學中心的醫院，統統都進入醫學中心之列，原本的八家醫學中心，再加上北慈、雙和、北醫附醫，等同是「八加三」的結果。

該名醫界人士表示，據悉，衛福部為了不得罪北醫體系，提出的兩種版本都讓醫界「吞不下去」，既然如此就選擇選後再公布，雖然醫界仍舊吞不下去，但衛福部就是吃定醫界，醫界也沒轍，也讓醫院評鑑就是靠關係的事實，正式浮上檯面。

另一名不具名大學副教授表示，如果選後公布的結果是台北區有十一家醫學中心，對於患者而言可能無感，但此舉卻會增加健保總額的負擔，區域醫院與醫學中心在病房費與護理費的點值不同，增加一家醫學中心，約增加三到四億的點值，約三億元左右，恐讓台北區健保點值嚴重被稀釋。