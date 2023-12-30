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2024節能家電補助再加碼 日立冷氣邀民眾響應低碳生活 購機最高補助5千元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣響應政府節能家電汰舊換新補助再加碼政策，日立冷氣蔡清海協理（左）及中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平（右）鼓勵消費者利用節能補助更換家中老舊空調，一起汰舊換新，節能愛地球。圖／日立冷氣提供
日立冷氣響應政府節能家電汰舊換新補助再加碼政策，日立冷氣蔡清海協理（左）及中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平（右）鼓勵消費者利用節能補助更換家中老舊空調，一起汰舊換新，節能愛地球。圖／日立冷氣提供

為實踐2050淨零排放願景，經濟部宣布2024年起再加碼投入「家電汰舊換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」兩大措施，攜手各大家電品牌，讓消費者省電、省荷包，還可以助環保。日立冷氣蔡清海協理出席電器公會全國聯合會所舉辦的「2024節能家電汰舊換新加碼補助」記者說明會，力挺政府節能作為，邀請全民一同「汰舊換新、碳排淨零」。

2023年住商汰舊換新補助成效極佳，據統計共節電11.3億度電，減少57.8萬噸碳排，效果等同1,486座大安森林公園年吸碳量。2024年經濟部合計加碼投入30億元續推住商節能補助，家電補助搭配貨物稅減免，最高可達5,000元，預期可再節電3.83億度電，省下10.6萬戶用電量。日立冷氣蔡清海理表示，日立冷氣打造極品空氣淨化網，以節能、智慧、清淨的空調產品帶來頂級空調體驗，無論家用、商用空間都適用，全面守護消費者呼吸健康。

日立冷氣推出引領業界風潮的空調洗淨科技，全系列家用空調標配凍結洗淨，凍結洗淨2.0+實現「機內抑菌、室內淨化」的超強空氣潔淨力，冷氣內部洗淨，保持高效能運轉，達到省電目的；電離抑菌技術經SGS測試檢驗，針對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、甲型流感病毒（H1N1）等3種病菌之除菌率均達99%以上，潔淨力全面進化，有效把關室內空氣品質。

日立冷氣身為變頻空調領導品牌，秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，在地努力深耕。響應政府綠能建設政策，在全國最大空調製造廠設立業界最大太陽能光電場，為台灣空調產業在能源轉型的重大突破，在提供潔淨能源的同時，也為社會帶來積極的影響。日立冷氣也將持續洞悉消費者對高品質空調的需求，讓人們「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。

冷氣 消費者 願景

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