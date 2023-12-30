跨年夜煙火怎麼卡位 專家圖解分析最佳觀賞位置

明天就是跨年夜，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專分析各大煙火施放地點的最佳觀賞方位，天氣風險公司說，明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。明天降雨減少，北部、東部偶飄雨，中南部雲量多。溫度下降，體感偏冷，注意保暖。

天氣風險公司表示，今天東北季風減弱，各地氣溫都還算舒適，僅早晚有些涼意。北部及東部雲量稍微比較多，有些局部地形降雨，不過影響不是很大。中南部則為晴或多雲較穩定天氣。

明天新一波東北季風逐漸南下增強，雖然東北季風後續會挾些乾空氣移入，不過明天白天季風前緣慢慢南下增強時，仍有機會為迎風面的北部及東部帶來些短暫陣雨。建議北東部民眾外出攜帶雨具，要等到晚間過後，隨著乾空氣逐漸移入，降雨就會減緩下來了。背風面的中南部則無太大的影響，為晴時多雲的天氣。