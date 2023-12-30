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跨年夜煙火怎麼卡位 專家圖解分析最佳觀賞位置

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「台北最HIGH新年城」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「台北最HIGH新年城」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

明天就是跨年夜，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專分析各大煙火施放地點的最佳觀賞方位，天氣風險公司說，明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。明天降雨減少，北部、東部偶飄雨，中南部雲量多。溫度下降，體感偏冷，注意保暖。

天氣風險公司表示，今天東北季風減弱，各地氣溫都還算舒適，僅早晚有些涼意。北部及東部雲量稍微比較多，有些局部地形降雨，不過影響不是很大。中南部則為晴或多雲較穩定天氣。

明天新一波東北季風逐漸南下增強，雖然東北季風後續會挾些乾空氣移入，不過明天白天季風前緣慢慢南下增強時，仍有機會為迎風面的北部及東部帶來些短暫陣雨。建議北東部民眾外出攜帶雨具，要等到晚間過後，隨著乾空氣逐漸移入，降雨就會減緩下來了。背風面的中南部則無太大的影響，為晴時多雲的天氣。 

氣溫方面，跨年夜晚至元旦受東北季風乾冷空氣影響，各地氣溫都再有些下滑，預測北東部氣溫約14-18度、中南部17-24度，除了北東部都有些偏涼冷外，中南部的高溫也下降不少，目前也尚未完全排除北部測站達冷氣團標準的可能。到下周二開始東北季風才會減弱，氣溫才略有回升，不過體感上清晨夜晚的低溫仍有些涼冷。

明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「2024高雄跨年晚會」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「2024高雄跨年晚會」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「愛遊世界 摩天輪跨年煙火秀」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「愛遊世界 摩天輪跨年煙火秀」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「2024大新竹跨年公益演唱會」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「2024大新竹跨年公益演唱會」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「桃園星際城跨年晚會」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「桃園星際城跨年晚會」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「閃耀新北 圈起1314跨河煙火」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「閃耀新北 圈起1314跨河煙火」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「麗寶跨年演唱會 」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「麗寶跨年演唱會 」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「花蓮太平洋觀光節」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「花蓮太平洋觀光節」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「紫耀義大義享歡樂跨年煙火秀」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明晚全台偏北到東北風，觀賞煙火建議避免至下風處。圖為「紫耀義大義享歡樂跨年煙火秀」。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
元旦連假天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
元旦連假天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

東北季風 風險

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