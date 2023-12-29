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台南麻豆土雞場染H5N1高原病禽流感 撲殺1萬1449隻
農業部防檢署表示，獸醫研究所通知，台南市麻豆區1土雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，台南市動物防疫保護處執行6周齡土雞（烏骨雞及紅羽土雞）1萬1449隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。
112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計50例（陸禽41場、鴨3場、鵝4場、水陸禽混養2場）。
防檢署說，透過候（野）鳥遷徙，在全球已造成多起高病原性禽流感案例，我國候鳥路徑上游國家日本與韓國禽場及候（野）鳥皆已發生多起禽流感案例，且國內又有H5N1亞型高病原性禽流感禽場與候（野）鳥案例，禽流感發生及傳播風險高。
防檢署表示，國內養禽業者務必要提高警覺嚴加防範，立即落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施，並因應氣溫變化調整禽舍保暖措施，以降低家禽緊迫及防堵疫情入侵。
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