吞嚥訓練 插管近10年 9旬婦甩鼻胃管

「媽媽移除鼻胃管第二天，我晚上睡覺時，聽到了她的打呼聲，這是一種開心的感覺。」一名九十多歲婆婆移除鼻胃管後，女兒這樣訴說著。台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲表示，婆婆九年多前中風後，插上鼻胃管，每次外出時，路人總是指指點點，這讓婆婆幾乎足不出戶。

為了治療有咀嚼吞嚥障礙的病人，降低嗆咳、吸入性肺炎的風險，以及降低鼻胃管放置比率，台北市聯合醫院於二○一八年成立跨領域咀嚼吞嚥團隊，收案近三五○○人，其中插管人數近二○○○人，成功移除五三二人，拔管成功率為百分之廿七。

二年前開始，該名婆婆接受牙科、復健科、語言治療等跨域整合吞嚥團隊的吞嚥照護，營養師親自拜訪，了解個案喜歡吃魚，為此，製作一道年菜，先把魚皮翻起，魚肉去刺後再打成泥，煮熟後塑形回魚的原狀，再蓋上魚皮，婆婆吃得開心，往後愈來愈想自己動口吃飯。

經近半年努力，婆婆成功移除鼻胃管，李雅玲說，插管近十年，還能移除鼻胃管，「這真的是天方夜譚、振奮人心的好消息。」她於拔管後隔年安詳離世，「無管一生輕的離開」，沒有任何遺憾。

另一名成功個案為七十多歲額顳葉型失智症患者，女兒陳小姐表示，媽媽今年七月底反覆發燒就醫，確診肝膿瘍，手術後疼痛，不願吃東西，「有次上午餵的早餐，晚上還在含嘴裡」，隨後因吸入性肺炎，八月中旬住進加護病房，被插上鼻胃管。

陳小姐表示，只要稍微不注意，媽媽就自行拔管，曾一天自拔二次，緊急送醫急診，護理師建議戴上乒乓手套約束帶，但看到媽媽被插管、被約束，真的很心痛；主治醫師認為，不能剝奪享受美食的權利，「這樣的人生，又有什麼意義」，經近三個月團隊努力，成功移除鼻胃管。