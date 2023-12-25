鼻胃管移除 健保給付對象有望放寬

國內約有廿萬名住院患者因吞嚥困難而被裝上鼻胃管（ＮＧ管），其中八萬人插管逾三個月，相當不舒服，而眾多長期使用鼻胃管的「管餵族」幾乎於死後才能卸下鼻胃管，毫無尊嚴可言。醫界呼籲，台灣已是高齡社會，裝置鼻胃管病人愈來愈多，不敢外出，生活品質低落，政府應正視此困境。

依衛福部二○二一年統計，國內住院病人裝置鼻胃管比率平均約百分之十，六十五歲以上更達百分之十八，機構住民插管比率更高，累積使用鼻胃管的「管餵族」上看五十萬人；健保署統計，去年至今年十月使用鼻胃管患者前五名疾病分別為肺炎、新冠肺炎、失智症、敗血症、泌尿道感染。

訓練後 3成可能拔管

高雄市立小港醫院院長郭昭宏說，長期以鼻胃管餵食個案以中風、失智、癌症等患者為大宗，因吞嚥功能不佳，透過鼻胃管餵食可避免嗆咳、吸入性肺炎，並提供足夠的營養；臨床觀察，經過訓練後，約二至三成鼻胃管留置病人有機會拿掉鼻胃管。

台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲說，吞嚥困難的病人在進食時，食麋容易流入氣管，引發吸入性肺炎，許多家屬希望病人維持營養，降低吸入性肺炎的機率，而選擇放置鼻胃管。

爲讓「管餵族」患者獲得完整的營養，有尊嚴的活著，衛福部健保署去年六月啟動「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」試辦計畫，對象為插管時間逾三個月的住院慢性病人，如在醫療機構協助下順利拔管，並維持一個月經口進食，將給予每人次獎勵三千點，共投入三九○○萬元，

健保署 試辦拔除計畫

原本預估每年約有一萬三千多名病人受惠，能夠順利移除鼻胃管，但截至今年十月，申請案件卻只有二九九件。

「一年多來，成功移除鼻胃管，申請健保給付僅二百多例，這數字出乎意料的少。」郭昭宏說，凸顯試辦計畫仍有問題尚待解決，例如，健保給付條件為鼻胃管留置三個月以上病人，但此類病人咀嚼功能退化，不利往後拔管，建議放寬至鼻胃管留置一、二個月後移除病人也能給予給付。

健保署醫務管理組組長劉林義指出，該計畫推動初期，為顧及病人安全，給付規定較為嚴格，如今上路一年多，將重新檢討，正蒐集意見，預計明年第一季舉行專家會議討論，各界若對於放寬給付對象都有共識，最快第二季就會上路。

李雅玲表示，在使用一段時間鼻胃管後，如想移除，具有一定難度，需要醫療團隊、家屬等配合，臨床就曾遇過移除病人鼻胃管後，家屬覺得餵食耗時，又再插回；近年來推廣安寧療護，移除鼻胃管為重要指標，政府應更積極推動「吞嚥適能」，讓患者獲得更具人性的照顧，在人生落幕前能舒服進食，有尊嚴地離開人世。