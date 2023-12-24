無管人生卡關4／失智母插鼻胃管頻自拔 女兒不忍心努力做好4件事

「媽媽被插上了鼻胃管後，為避免媽媽自拔，雙手須加以約束，看了真的很心痛。」40多歲陳小姐，她的媽媽已70多歲，約10年前，媽媽經診斷患有額顳葉型失智症，今年七月底，媽媽因反覆發燒，到院就醫確診感染肝膿瘍，經抗生素治療沒有效果，採手術引流治療，但術後疼痛，讓媽媽食欲降低不願吃東西，「有次發現上午餵的早餐，晚上還在嘴裡」，隨後引發吸入性肺炎，八月中旬住進加護病房被插上鼻胃管。

陳媽媽被插上鼻胃管後，很不舒服，時常自行拔管，曾一天自拔二次，更有一周內連續自拔四天，緊急送至醫院急診，護理師建議把媽媽雙手戴上兵乓手套約束帶。陳小姐說，「看到媽媽被插管、被約束如此痛苦，真的很心痛」；主治醫師也對她說，陳媽媽年紀大又有失智症，現在連吃東西都被剝奪，「這樣的人生，又有什麼意義」，最後決定一定要幫媽媽移除鼻胃管。

「接下來，我們做子女的就是努力。」陳小姐指出，媽媽出院返家後，仍留置了鼻胃管，今年9月底開始，經護理師、語言治療師教導，第一、每天早晚各一次，幫媽媽按摩臉頰、嘴巴、口內、頸部等處肌肉，以恢復咀嚼、吞嚥所需的肌力；第二、進食前須用檸檬汁刺激喉頭，喚醒吞嚥功能；第三、食物先以較稀的稀飯或果肉軟的木瓜，一點一點餵食，後來她為促進媽媽食欲，煮稀飯還拌入雞湯塊、肉汁增加口味。

但復健至第二個月時進展緩慢，媽媽吃下的食物，常常還是含在嘴裡不吞下去，護理師告知，媽媽可能無法脫離鼻胃管。陳小姐說，「我當時的心情十分難過、沮喪」，但唯一能做的是堅持下去，並開始進修語言治療相關書籍，並上網找資料、看影片。語言治療師也教導第四件事，重要的是，因媽媽喜歡吃甜甜的果凍，可以當作是獎勵，只要把飯吞下去，就可以吃一小口果凍，讓媽媽習慣吞嚥。

陳小姐開心說，經近三個月努力，皇天不負苦心人，媽媽現在可自行吃飯。她陪媽媽吃飯也發現，媽媽患額顳葉型失智症，做事不能分心，原先都是邊吃飯邊看電視，現在已不再看，母女兩人坐在餐桌，一起乖乖吃飯。且吃飯時也要讓媽媽自己吃，不要別人餵，媽媽從原先兩手各拿一支湯匙，用一支湯匙挖飯到另一支湯匙吃，現在一隻手可以改拿筷子搭配湯匙，以往吃飯需近一小時，現在約半個多小時就能吃完。

陳小姐回想，當初媽媽返家後，依媽媽體重一天需1500卡熱量，要餵六瓶管灌牛奶，從上午六時至晚上九時，每三小時一瓶，當時為了照顧媽媽必須留職停薪，且擔心媽媽心裡不舒服，不好意思在媽媽面前吃東西，她吃東西都躲進廚房，並只吃麵包、餅乾，為的是不讓媽媽不開心，現在可以和媽媽一起吃飯，感覺一切辛苦都值得了。

陳小姐說，媽媽現在喜歡吃可以咀嚼的食物，如乾飯，或剪碎的青菜、肉類，媽媽都吃的很開心，「結果是好的，一切都是好的」。陳小姐現在白天也恢復上班，並聘請一名外籍看護幫忙，但不管是幫媽媽準備飯菜、洗澡，她還是親力親為，「因為很擔心，媽媽有一天把我忘了，該怎麼辦？」陳小姐與媽媽的感情之深溢於言表。