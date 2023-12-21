首波寒流來襲19縣市低溫下探6度 風城新竹明體感溫度1度

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，其中今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北台灣內陸空曠地區下探6至8度。此外，據中央氣象署預報資料，北台灣體感溫度相對低，平均約5度左右，其中新竹縣市最低，今體感溫度2至6度、明1至7度。

中央氣象署上午發布低溫特報，今、明天寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門，有持續10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫發生機率。

中央氣象署也發布陸上強風特報，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖，易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，預估持續至明晚。

中央氣象署預報員羅雅尹指出，今、明兩天寒流影響最強，中部以北、宜花全天低溫，且低於10度，其他地區10度左右；其中，今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北台灣內陸空曠地區下探6至8度。

她表示，周六白天，寒流雖然減弱，氣溫稍微回升；不過緊接周日大陸冷氣團南下，溫度再降，水氣減少，北東仍有雨，直至下周二冷氣團減弱，各地氣溫才明顯回升，降雨也轉緩。

降雨型態方面，未來一周以北部及東半部為主，但今天、周六水氣較多，中南部都有局部降雨。