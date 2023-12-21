寒流發威還不是最冷 鄭明典：主高壓接近中 冷空氣會持續增強

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台北站氣壓1030百帕，應該還不到頂，但可以確認主高壓接近中，冷空氣會持續增強。

中央氣象署持續發布低溫特報，今、明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市、基隆及新竹局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：基隆市、新北市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，寒流影響，今天白天北台灣整天溫度僅12、13度，其他高溫17至20度，但也愈晚愈冷，今晚到明天清晨是最低點，這段期間加強保暖措施，預防低溫導致呼吸道及心血管疾病。

降雨方面，南方雲系北移，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨。

明天是24節氣的冬至。明天到周六清晨各地非常寒冷，明天清晨中部以北及宜蘭最低溫下探9到11度，其他地區12到14度，空曠地區可能再低1、2度。明天水氣稍減少，降雨範圍縮小到桃園以北、東半部及南部地區，不下雨空檔也會增加，周六南方雲系北移，水氣再增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨。

寒流影響期間，中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山可能有路面結冰、霧淞的機率；山區最冷的時間約在今天下半天至周六清晨，北部及東北部2000公尺以上山區亦有路面結冰、霧淞的現象，若低溫與水氣能配合，迎風面不排除有降雪的機率。

風浪方面，沿海空曠地區有機會出現9至11級強陣風，明天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海浪高有機會來到4到6米。

周六寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；南方雲系北移，水氣再增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨。

周日大陸冷氣團南下，下周一至下周二清晨大陸冷氣團影響，氣溫再度下降，北台灣整天溫度仍不超過20度，其他地區屬於早晚涼冷、白天溫暖舒適的溫度；天氣方面以迎風面基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二白天大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；下周二、下周三桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。