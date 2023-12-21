寒流發威 明天冬至探8度低溫 賈新興指這2座山可能下雪
今、明兩天寒流影響，明天就是24節氣的冬至。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估今天深夜至明天清晨，苗栗以北空曠區及花東縱谷區留意8度以下的低溫，台北氣象站則有接近9度左右低溫的機率。
高山降雪部份，賈新興表示，今天深夜至至明天清晨， 拉拉山及太平山有降雪的機率， 大屯山可能有雨夾雪的機率。
降雨趨勢，賈新興說，明天東北角及宜蘭有零星短暫雨，周六南方水氣移入，台中、南投及嘉義山區以及屏東有局部短暫雨，北海岸至基隆、東北角及宜蘭亦有局部短暫雨。周日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，南投、花蓮山區及恆春半島有零星短暫雨。
他表示，下周一至周三各地天氣穩定，下周四南方水氣移入，嘉義以南及宜花東有局部雨。下周五雲林以北、嘉義以南有零星短暫雨，宜花東有局部短暫雨，下周六北海岸至基隆、東北角及宜花有局部短暫雨， 台東沿海及恆春半島亦有零星短暫雨。
賈新興表示，展期資料顯示，明年1月10日至23日北部及東北部降雨仍偏多，中南部水氣也偏多。氣溫方面，1月中旬相對偏暖。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
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