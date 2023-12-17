新北石門9.4度！整天寒冷 下一波冷氣團周三持續到周六

今天全台冷颼颼，中央氣象署持續發布低溫特報。天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，台北測站在凌晨3時30分已觀測到12.0度的低溫，達到強烈大陸冷氣團的等級。

他說，各地清晨的低溫極值也都相當低，最低溫出現在新北石門9.4度。相對來說，低溫極值中最高的是屏東萬巒的14.8度。

方俊元表示，預估今天在天亮後，北部和東北部的氣溫將在11-16度之間，感受將持續寒冷。中南部和東南部則是13-24度，日夜溫差將較大。

至於天氣方面，方俊元表示，由於環境水氣較多，迎風面的北部和東北部降雨機會較高，其餘地區則大致為多雲到陰的天氣。今天出門做好保暖。此外，沿海地區的風浪較大，前往海邊要特別注意。

方俊元表示，明天清晨仍將受到這波強烈大陸冷氣團的影響，清晨的低溫情形仍將相當明顯。然而，明天白天之後這波冷氣團將逐漸減弱，白天的高溫將略微回升。

明天的日夜溫差將會增大。方俊元說，北部和東部的氣溫將在13-24度之間，中部為14-26度，南部則為15-28度。天氣方面，環境水氣將略微減少，只有在迎風面的基隆北海岸和東北部地區有局部短暫雨的機會，其餘各地大致都將是晴到多雲天氣較穩定。

方俊元說，下一波冷氣團將在周三下半天再次南下，並且這波冷氣團將持續影響到周六。周四和周五的氣溫再變寒冷。

方俊元表示，依照目前的模式預測，下波冷氣團在周六和下周日逐漸減弱後，將很快地有另一波冷空氣南下影響。未來一周北東部的氣溫將持續偏低，中南部則日夜溫差將較明顯。