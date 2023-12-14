聽新聞
test
0:00 / 0:00

台彩投注站換新裝 迎下個10年

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
公益彩券發行明年進入第五屆，仍由中信銀委託台彩發行，台彩打造新一屆投注站的風格，並推出形象動畫，上線一周點閱二七六萬次。圖／台彩提供
公益彩券發行明年進入第五屆，仍由中信銀委託台彩發行，台彩打造新一屆投注站的風格，並推出形象動畫，上線一周點閱二七六萬次。圖／台彩提供

台灣彩券公司受中信銀行委託發行公益彩券即將屆滿十七年，將於明年一月一日邁入第五屆，為了用全新形象迎接下一個十年，台灣彩券推出溫暖有活力的全新形象動畫廣告「開箱迎新」，上線一周即破百萬點閱，獲網友一致好評，紛紛表示「好萌，超可愛」、「顛覆印象中的台彩」、「有朝氣又有活力」、「期待下一個十年」。

「開箱迎新」動畫廣告模擬生產線，透過紅、黃、綠三色的能量流動，帶領民眾體驗煥然一新的彩券投注站，加入發行機構中信銀的綠色與「We are family」企業紅球的點綴，鮮明有活力，期許第五屆公益彩券給民眾全新感受。

影片開頭用新舊Logo交替的大門，象徵即將轉換進入另一個篇章，隨著畫面走入模擬生產線中，透過紅、黃、綠三色能量流動，逐一展現台彩為第五屆公益彩券建構的全新形象，包括小圓招、形象牆、各式直橫招牌，以及整體投注站的嶄新設計。

影片上線一周點閱率突破二七六萬人次觀看，網友反饋熱烈，紛紛留言「徹底顛覆印象中的投注站啦」、「新裝溫暖有活力」、「動畫超可愛」、「可以感受到台彩的用心」。

台彩表示，今年是第四屆公益彩券最後一年，業績預估可達一四二六億元，創下公益彩券史上單年度業績最高的紀錄，希望延續第四屆業績動能，繼續活絡彩券市場。

彩券 台彩

延伸閱讀

《咒術迴戰》動畫「東堂黑閃」場面原畫師只有19歲 超強潛力讓前輩都讚嘆

動畫《超超超超超喜歡你的100個女朋友》最新話有「曹」點 準備大嗑母女丼？

特別甜！《我內心的糟糕念頭》動畫「推糟短篇」開播 小倆口可愛互動甜而不膩

半年連開2次頭獎 嘉縣大林土地公廟旁這間彩券行超強運

相關新聞

3件安檢出包 台鐵被罰210萬

國營台鐵公司即將在明年元旦掛牌，安全改革能否落實成為各界關注焦點。交通部鐵道局九月針對台鐵局安全檢查，不僅發現有五名人員...

攔截新冠 醫籲防疫預算常態化

目前全球新冠疫情來到高點！台灣死亡病例上周新增三十四例，也是近期新高，疾管署預估，明年（二○二四）一月中旬達到感染高峰，...

台鐵爆無照開維修車 台鐵工會：鐵道局核照速度牛步

台鐵局即將公司化，卻依舊狀況不斷， 如今更爆出有員工無照駕駛工程維修車長達近兩年，引發各界譁然。台鐵員工私下表示，台鐵長...

攔輕症沒誘因 基層盼給付更合理

「在新冠疫情期間，台灣大醫院沒塞爆，是因為基層診所攔住九成以上輕症病患。」中華民國基層醫療協會理事長林應然憂心指出，過去...

觀察站／僥倖輕忽 台鐵公司化蒙陰影

為了改革台鐵，翻轉百年沉痾，台鐵局即將在明年元旦改制為國營台鐵公司，台鐵局近日來也數度「大內宣」，強調台鐵做了多少改革，...

台彩投注站換新裝 迎下個10年

台灣彩券公司受中信銀行委託發行公益彩券即將屆滿十七年，將於明年一月一日邁入第五屆，為了用全新形象迎接下一個十年，台灣彩券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。