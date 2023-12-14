台彩投注站換新裝 迎下個10年

台灣彩券公司受中信銀行委託發行公益彩券即將屆滿十七年，將於明年一月一日邁入第五屆，為了用全新形象迎接下一個十年，台灣彩券推出溫暖有活力的全新形象動畫廣告「開箱迎新」，上線一周即破百萬點閱，獲網友一致好評，紛紛表示「好萌，超可愛」、「顛覆印象中的台彩」、「有朝氣又有活力」、「期待下一個十年」。

「開箱迎新」動畫廣告模擬生產線，透過紅、黃、綠三色的能量流動，帶領民眾體驗煥然一新的彩券投注站，加入發行機構中信銀的綠色與「We are family」企業紅球的點綴，鮮明有活力，期許第五屆公益彩券給民眾全新感受。

影片開頭用新舊Logo交替的大門，象徵即將轉換進入另一個篇章，隨著畫面走入模擬生產線中，透過紅、黃、綠三色能量流動，逐一展現台彩為第五屆公益彩券建構的全新形象，包括小圓招、形象牆、各式直橫招牌，以及整體投注站的嶄新設計。

影片上線一周點閱率突破二七六萬人次觀看，網友反饋熱烈，紛紛留言「徹底顛覆印象中的投注站啦」、「新裝溫暖有活力」、「動畫超可愛」、「可以感受到台彩的用心」。

台彩表示，今年是第四屆公益彩券最後一年，業績預估可達一四二六億元，創下公益彩券史上單年度業績最高的紀錄，希望延續第四屆業績動能，繼續活絡彩券市場。