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有行旅「矽谷科技冬令營」17日舉辦行程說明講座

聯合報／ 本報訊

AI智慧，讓孩子「自駕未來」！聯合報與世界日報再度攜手打造寒假最強「矽谷科技冬令營」，前進美國矽谷，一探無人全自動駕駛公司Waymo的最新AI智慧；腦波科技公司NeuroSky探究腦波技術結合人工智慧；也將親眼目睹Beep開發的社區自駕公車服務：The Loop Shuttle。

探訪行程亮點還包括，學員將進入Google總部與去年甫落成的無碳能源園區；與矽谷第一名高中機器人社團MVRT實作交流；與2名矽谷新創華人鄭雅慈與Andy Lin座談，了解矽谷脈動與創業心路歷程；口碑行程有加州二大名校巡禮，與加州自然科學、英特爾、電腦歷史與USS大黃蜂博物館參訪及觀看NBA比賽。

●「第21屆美國矽谷科技冬令營」說明講座將於12月17日舉辦，另有一對一行程說明會，歡迎洽詢：02-8643-3517，營隊網址：https://reurl.cc/V4lzR6

矽谷 美國 博物館

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