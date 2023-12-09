把握明後天好天氣！下周2波東北季風接力 北台灣再變天

中央氣象署表示，明後天各地天氣穩定，仍有30度左右高溫，下周將迎來2波東北季風，主要都是影響北部地區，迎風面北部及東半部地區都將出現降雨，周二那波降溫較不明顯，周六另一波低溫恐再來到15度左右，並一路影響4天。

氣象署預報員曾昭誠表示，明後天天氣與今天差不多，北部地區接近30度，台中以南不少地區也有30度以上高溫。下周二東北季風南下，迎風面北部及東半部地區出現降雨，北部及宜蘭地區略微降溫為17至21度，中南部地區低溫約20度，高溫約25至27度。

曾昭誠指出，這波東北季風周四、周五就會減弱，北部及宜蘭地區可回溫至25到27度。但另一波東北季風再增強，北部及宜蘭地區出現局部短暫雨，且低溫降幅較大，可降至15度左右，其他地區則為晴到多雲天氣，預計一路影響至19日。至於這波東北季風是否可望再迎來高山降雪，他則說，目前看起來水氣集中在北部地區，仍要再觀察中層水氣狀況。

另外，他也說，明後天夜晚及清晨，西半部及馬祖地區可能有局部霧和低雲，提醒民眾留意。