快訊

朱立倫透露內參民調 指侯康配「2大問題」需補強

把握周末好天氣！下周「2段式降溫」 北台灣再變天

比桃機小！以軍建議180萬巴人逃往人道區 待遇極慘「沒水沒電遭襲擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握明後天好天氣！下周2波東北季風接力 北台灣再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，明後天各地天氣穩定，仍有30度左右高溫。本報資料照
中央氣象署表示，明後天各地天氣穩定，仍有30度左右高溫。本報資料照

中央氣象署表示，明後天各地天氣穩定，仍有30度左右高溫，下周將迎來2波東北季風，主要都是影響北部地區，迎風面北部及東半部地區都將出現降雨，周二那波降溫較不明顯，周六另一波低溫恐再來到15度左右，並一路影響4天。

氣象署預報員曾昭誠表示，明後天天氣與今天差不多，北部地區接近30度，台中以南不少地區也有30度以上高溫。下周二東北季風南下，迎風面北部及東半部地區出現降雨，北部及宜蘭地區略微降溫為17至21度，中南部地區低溫約20度，高溫約25至27度。

曾昭誠指出，這波東北季風周四、周五就會減弱，北部及宜蘭地區可回溫至25到27度。但另一波東北季風再增強，北部及宜蘭地區出現局部短暫雨，且低溫降幅較大，可降至15度左右，其他地區則為晴到多雲天氣，預計一路影響至19日。至於這波東北季風是否可望再迎來高山降雪，他則說，目前看起來水氣集中在北部地區，仍要再觀察中層水氣狀況。

另外，他也說，明後天夜晚及清晨，西半部及馬祖地區可能有局部霧和低雲，提醒民眾留意。

東北季風 低溫 高溫

延伸閱讀

下周2波東北季風 賈新興：12月中旬起中北部降雨略偏多

周末各地好天氣 下周這天鋒面影響北台灣一口氣降7度

今天起回暖享受冬陽 賈新興：下周六鋒面及東北季風到

賈新興：未來10天還有兩波東北季風影響

相關新聞

把握明後天好天氣！下周2波東北季風接力 北台灣再變天

中央氣象署表示，明後天各地天氣穩定，仍有30度左右高溫，下周將迎來2波東北季風，主要都是影響北部地區，迎風面北部及東半部...

下周2波東北季風 賈新興：12月中旬起中北部降雨略偏多

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析未來10天天氣及短期氣候重點，他表示，展期資料顯示，12月中旬起至明年1...

小時候胖不是胖？兒童青少年肥胖 未來恐有慢性病風險

俗話說「小時候胖不是胖」，但兒童、青少年肥胖其實隱藏不少問題，未來也可能面對慢性病風險，宜及早治療。宜蘭縣羅東博愛醫院今...

台灣暖化牠先知？來彰化東螺溪中下游數量翻倍

台灣入冬，冬候鳥紛紛報到，彰化縣東螺溪中下游的小辮鴴逐年增加，目前約100隻，預料天氣越來越冷小辮鴴將漸多，對自然生態有...

懶人包／乳羊場爆人畜共通「布氏桿菌病」…羊奶還能喝嗎？七大QA解惑

農業部防檢署今公布在例行性乳羊場監測中發現，屏東縣乳羊場檢出「布氏桿菌病」，有3頭羊隻確診陽性。疾管署已經轉知屏東縣衛生...

陽光露臉好天氣 空氣品質差....明天更熱注意日夜溫差大

今天台灣附近風場轉偏南風，多數地區是多雲到晴的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，僅東半部地區有小範圍零星降雨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。