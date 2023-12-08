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周末各地好天氣 下周這天鋒面影響北台灣一口氣降7度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天到下周一都是穩定天氣，各地溫暖舒適。聯合報系資料照
明天到下周一都是穩定天氣，各地溫暖舒適。聯合報系資料照

中央氣象署指出，明天到下周一都是穩定天氣，白天高溫26至30度，各地溫暖舒適，但清晨低溫西半部及東北部約降到16至18度，花東及屏東地區約18至20度，日夜溫差大。下周二有一道鋒面快速通過，伴隨東北季風增強，冷空氣及水氣短暫影響北台灣一天，高溫將一夕降7度左右，提醒民眾留意。

氣象署預報員官欣平表示，明天到下周一都是穩定天氣，僅東半部地區有零星雨，白天高溫桃園以北及東半部約26至28度，新竹以南約27至30度，各地溫暖舒適，但清晨低溫西半部及東北部約16至18度，花東及屏東地區約18至20度，日夜溫差大。

官欣平指出，下周二有一道鋒面快速通過，加上東北季風增強，冷空氣短暫影響北台灣一天，北部及東半部將迎局部短暫雨，中南部地區則沒有影響。緊接周三冷空氣減弱，雨勢範圍縮小為大台北及東半部地區，周四、周五轉東風，僅剩東半部有雨。

官欣平表示，這波東北季風在北部地區的低溫降幅不大，仍維持18至21度，高溫則會從前一天的28、29度降為22度。此外，東北季風影響期間，各地沿海也要留意風浪。

他指出，下周六預計還有另一波東北季風增強影響台灣，但影響程度仍需觀察。他也提醒，下周日至周一中部以北及馬祖地區可能有霧跟低雲影響能見度，要特別留意。

東北季風 高溫 低溫 氣象署

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