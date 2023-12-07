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日夜溫差大！明乾冷北部低溫僅剩11度 這日起回暖3天後再變天

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天氣乾冷，各地晴到多雲，北台灣留意清晨低溫下探13度、局部地區最低僅11度。圖為南港捷運站民眾戴毛帽保暖。圖／中央社
明天氣乾冷，各地晴到多雲，北台灣留意清晨低溫下探13度、局部地區最低僅11度。圖為南港捷運站民眾戴毛帽保暖。圖／中央社

中央氣象署表示，明天氣乾冷，各地晴到多雲，北台灣留意清晨低溫下探13度、局部地區最低僅11度。周六至下周一回暖，僅東半部零星短暫雨。下周二變天，北部及東半部短暫降雨；但下周三起，東北季風旋即減弱，雨區縮小，桃園以北、東半部局部短暫雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻說，明天水氣更少，各地晴到多雲，日夜溫差大，清晨期間留意輻射冷卻效應，北台灣低溫13至15度，局部地區再低1、2度，最低11度；中南部及花東地區16至18度。

周六至下周一，氣溫逐漸回升，僅東半部零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻說，下周二變天，鋒面快速通過、東北季風稍為增強，迎風面北部、東半部短暫降雨；中南部影響小，僅雲量稍多。白天高溫降至21至22度，低溫變化不大，約18至19度。

下周三至下周四，東北季風逐漸減弱，雨區縮小，降雨緩和，桃園以北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

東北季風 低溫

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