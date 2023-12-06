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強度接近大陸冷氣團！這天起東半部掀雨勢 周五最冷時間點曝光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周四東北季風影響，強度「接近大陸冷氣團等級」，中部以北低溫下探14度、其他地區17度。示意圖。圖／本報資料照片
周四東北季風影響，強度「接近大陸冷氣團等級」，中部以北低溫下探14度、其他地區17度。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，若水氣及低溫配合，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山，有機會下雪或出現冰霰。明天東北季風影響，強度「接近大陸冷氣團等級」，中部以北低溫下探14度、其他地區17度。周五清晨迎接最低溫，北部13度、其他地區約14至16度，白天東北季風減弱，溫度明顯回升，各地高、低溫差距約12度，日夜溫差大。

中央氣象署預報員林定宜指出，今晚至明天，環境仍有水氣，目前中部以北仍有降雨情況；不過，從今晚後逐漸轉成多雲，明天僅剩宜花東零星短暫雨。

他提醒，今晚至明天，東北季風逐漸增強，台中、雲林至恆春半島，以及沿海空曠地區，綠島、蘭嶼及澎湖，留意8至9強陣風。

林定宜表示，明天東北季風影響，這波強度「接近大陸冷氣團等級」，提醒留意增添衣物，注意保暖，北部及東北部全天涼冷，其他地區早晚涼；中部以北低溫14至15度，其他地區17至19度；北部、東北部、東部白天高溫22至24度，中南部及東南部25至28度。因明天乾冷空氣南下，各地大多多雲到晴，僅東半部、中南部山區零星短暫雨。

林定宜指出，周五東北季風雖減弱，但配合輻射冷卻效應影響，清晨迎接最低溫，大台北14度、北部13度、中部15度、南部17度、東北部14度，以及東部16度。

不過，周五白天起，東北季風減弱，溫度明顯回升，各地日夜溫差逾10度，台北市從14度增至26度、中部從15度增至27度，差距達12度。

林定宜說，周六至下周一，風向從東風轉偏東南風，溫度舒適溫暖，期間水氣稍增，迎風面東半部零星短暫雨

下周二起，東北季風再增強，持續影響至下周三，但不像本周四這波強，預估大台北18度、北部17度；迎風面北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

東北季風 低溫 冷氣團

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