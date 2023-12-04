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新冠期間買疫苗、快篩閃避政府採購法？ 疾管署重申絕無不法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近日政治人物指涉，政府於新冠疫情期間採買疫苗及快篩過程，閃避「政府採購法」。疾管署嚴正表示，採購過程均符合法令規定。圖／聯合報系資料照片
近日政治人物指涉，政府於新冠疫情期間採買疫苗及快篩過程，閃避「政府採購法」。疾管署嚴正表示，採購過程均符合法令規定。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選選戰熱烈，新冠疫苗、快篩屢屢成為攻防焦點。近日政治人物指涉，政府於新冠疫情期間採買疫苗及快篩過程，閃避「政府採購法」的審查與稽查。疾管署今嚴正表示，採購過程均符合法令規定，絕無不法或圖利情事，盼外界勿再扭曲事實、混淆視聽，散播不實訊息，攻擊政府防疫工作。

疾管署表示，2022年4月國內新冠疫情急速上升，國內家用抗原快篩試劑需求遽增，市場快篩試劑缺貨且價格昂貴，世界各國都是如此。指揮中心緊急徵用快篩試劑，推動家用抗原快篩試劑實名制，透過近5000家健保特約藥局及偏鄉衛生所，販售實名制家用抗原快篩試劑，讓有篩檢需求的族群，可以購得每日所需的家用抗原快篩試劑數量，平抑市售家用抗原快篩試劑價格。

疾管署指出，當時，快篩販售為價格為100元，與各國相較並無偏高。另相關採購均以符合採購法規定，規範快篩試劑供應商須符合為食藥署已核准專案輸入許可、履約貨品保存效期達6個月以上，及可於2022年5月31日前履約等3要件。

同時考量新冠病毒快篩試劑產品效能對防疫影響甚鉅，食藥署要求此類產品專案輸入申請案，皆須檢附產品技術性報告，並對相關案件審查皆審慎把關，確保國人使用此類產品的安全及有效性。

疾管署強調，針對新冠疫情期間疫苗採購的諸多不實言論，均已多次澄清，新冠疫苗採購與接種推動，均秉持專業且以全民健康福祉為優先，絕無涉炒股或其他不法之事，更無阻擋任何疫苗購買。於新冠疫情流行之初，全球疫苗產能尚未擴充至足以供應各國需要，世界大國以投資方式超額採購，致使多數國家難以與歐美等國家競爭。

為獲得安全有效疫苗，我國採取多元外購與國內研發雙軌並行方式進行採購疫苗，規劃1500萬人接種，約可涵括近65%人口，以每人2劑估算，需3000萬劑疫苗，並自2020年起即積極與莫德納、BNT等疫苗廠洽購各種新冠疫苗，同時積極輔導國產疫苗開發。

我國新冠疫苗政策是依據各廠牌新冠病毒大型臨床結果，參照世界衛生組織(WHO)、美國疾病管制與預防中心(US CDC)、歐洲疾病預防管制中心(ECDC)等專業組織建議，以及各國疫苗接種政策推動經驗，經ACIP專家會議決議建議後，據以規劃及推動國內新冠疫苗接種作業。提供民眾接種疫苗均經衛福部食藥署緊急使用授權或核准，採購過程依政府採購法相關規定執行，以保障民眾健康。

疾管署重申，新冠疫情期間，快篩、疫苗皆為防疫工作重要一環，相關採購等程序均依法執行，完全可接受立法院、審計部及監察院的監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。

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