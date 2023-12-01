旅宿業爭取開放聘用移工！ 勞動部要觀光署再補充資料

旅宿業缺工問題嚴重，盼爭取開放聘雇外截移工，交通部觀光署10月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，兩部會原預計11月底開會討論。交通部觀光署長周永暉今表示，勞動部今發公文希望觀光署補充更具體的資料，包括中高齡二度就業實際執行上的困難等，相關數據資料擬好後會盡速提供給勞動部參考。

周永暉表示，兩部會原先預定11月開會，也按照時間進程提出一些補充資料，勞動部今天發相關公文希望觀光署再補充更具體的資料，包括中高齡二度就業實際執行上的困難、部分落差是否有再努力空間等，希望更具體化，相關數據資料擬好後會盡速提供給勞動部參考，原則上方向不變，也要尊重勞動部勞資會議。

周永暉強調，引進移工政策之前，以國內勞工就業機會為優先的共識仍存在，在這前提下，旅宿業有些方案已經努力過，相關統計佐證資料會盡速提供。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，缺工嚴重可能導致房價上漲，旅宿業房務及清潔人員開放外籍移工是全球趨勢，日本也是大量引進外籍移工協助基本勞力處理，這對台灣未來的學生及民眾是好的概念，當移工來補足台灣基礎勞力工作，台灣民眾更能做一些中高階職務，這對學生來講不一定是壞事。

他也說，從學校可發現，現在學生大學畢業後，在心態上可能比較無法平衡去做房務工作，這些中低階工作型態就由移工協助，這對台灣未來產業發展也有幫助。中高齡就業部分，旅宿業也做很多努力，包括人力派遣、多工的方式做人力補充。

觀光署今舉辦「觀光產業關鍵人才培育計畫」成果發表會，周永暉出席致詞也說，全球今年有好幾場會議都在討論中階跟高階主管人才問題，關鍵人才養成不僅能為產業界培訓人才，也能讓企業永續經營、在數位時代做轉型、落實安全管理等，尤其隨著天候異常，如何結合低碳、ESG，都有一些新的想法或創新思維。

周永暉說，人才養成最重要是回歸企業、公司行號，觀光署成立後有個願景，就是要成立觀光產業研訓院，讓旅行、旅宿、觀光娛樂業能在同個平台做沙盒研究，縮短跟國際接軌的落差，這次成果發表會的討論內容也能提供明年APEC觀光部長會議分享。