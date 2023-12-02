秋冬不容錯過的漸層美景！8大落羽松秘境報你知



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「落羽松景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友推薦的落羽松景點。

天氣漸寒，落羽松轉紅的季節也終於到來！漸層的羽狀葉片層層堆疊，形成詩情畫意的歐風森林景緻，在每年11月至隔年2月間總會吸引許多民眾慕名前往。我們本次便針對「落羽松景點」進行觀測，一起來看看台灣有哪些超美的落羽松秘境吧！

「六甲落羽松森林」依偎水景宛如仙境 「羽粼落羽松」水陸兩棲光影迷人

▲全台TOP8落羽松景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「落羽松景點」相關話題的討論，可以發現位於台南六甲的「落羽松森林」最受到網友熱議。由於台南氣候較暖，該園區為全台最晚轉色的落羽松林之一，而其就位在「菁埔埤」旁，如詩如畫的水景搭配沿著步道生長的落羽松，也讓此處成為許多遊客的打卡熱點。

就有網友說道「六甲落羽松最大的特色就是在菁埔埤旁，埤塘水景般的松林景緻夢幻又迷人」，也有人分享到訪經驗，表示「走進六甲的落羽松林，猶如走入幽謐的仙境，都讓我以為置身在歐洲」、「彷彿走進忘憂森林，怎麼拍都好美」，點出隨著冬天腳步的逼近，換上一身紅橙衣裳的落羽松十分迷人，優美的景色甚至讓人產生漫步在異國他鄉的錯覺。

台中的「泰安・羽粼落羽松」也是廣受討論的落羽松景點之一。位在農田中央的羽粼落羽松群，每年總能以「水中落羽松」的奇景與不同主題的造景，讓許多遊客趨之若鶩。

有民眾分享「森林裡的造景、藝術裝置、美麗倒影彷彿置身於國外」，也有人大力稱讚池畔邊火紅繽紛的落羽松，說道「怎麼拍都很美」、「紅到爆炸超美」；還有網友進一步補充「在陽光照射下，水面倒影映襯下的落羽松森林，形成的光影效果最美」、「夢幻的橘紅森林映在水面上，美的就像走進明信片」，認為水陸兩棲的落羽松林相當特別，是值得收藏的寶藏景點。

另外，南投日月潭湖畔的「向山落羽松」，則曾被CNN評為世界最美的10大自行車道。騎在自行車道上享受湖光山色的包圍，並沿途觀賞火紅璀璨的落羽松，悠閒愜意的行程讓不少網友讚不絕口，說道「不但有絕美漸層的落羽松樹群，美景隨處可見的環湖步道更是太夢幻了」、「黃、紅色的漸層顏色，配上碧綠潭水景緻，有如明信片中的場景般夢幻」等，推薦民眾可於秋冬時前往日月潭踩點，一睹優美如畫的景象。

上述落羽松景點你去過了嗎？落羽松的季節正要開始，各位不妨把握今年秋冬，趁著閒假時間規劃一場賞松之旅，一同沐浴在自然中、感受獨特浪漫的氛圍吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「落雨松景點」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01~2023/11/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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