快訊

傳余姓華僑出價2億美元喬柯文哲任副手 中投聲明澄清意外揭露本名

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合新車投入營運 台鐵12月20日起微調22列次時刻表

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵12月20日起微調22列次時刻表。本報資料照片
台鐵12月20日起微調22列次時刻表。本報資料照片

台鐵局為應旅運需求及配合新車陸續投入營運，12月20日起微調22列次時刻表，包括增停車站班次、調整開車時刻等，另外，配合新車投入營運，明年1月3日起，原普悠瑪號308次（花蓮-新左營）、317次（新左營-花蓮）改由EMU3000型自強號替駛，相關資訊即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵局表示，12月20日起增停車站班次包括，3061次（新左營-枋寮）、3071次（新左營-枋寮）、3031次（台南-潮州）、3074次（枋寮-新左營）、3078次（枋寮-新左營）及3082次（枋寮-新左營）等6列次區間快車於新左營-鳳山間改為各站皆停，增停左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等8站。

台鐵局指出，2007次（基隆-二水）、4013次（花蓮-湖口）、1038次（潮州-七堵）等3列次區間快車增停內壢站；4042次（七堵-花蓮）、4037次（花蓮-宜蘭）等2列次區間快車增停漢本站。另外，為利轉乘需要，調整3081次新左營站及2284次豐富站開車時刻，其他另有9列次調整可至官網查詢。

台鐵局也說，配合新車投入營運，明年1月3日起，原普悠瑪號308次（花蓮-新左營）、317次（新左營-花蓮）改由EMU3000型自強號替駛。

延伸閱讀

花蓮溫泉季創1億8千萬元產值 冬日泡湯持續加溫

花蓮搜救犬克服測驗門檻 拿下報考高級認證資格

老爸掏8000元幫兒子買票 枋寮鄉代陳富隆當選無效確定

車在花蓮沒去中彰！Golf R車主收上萬元罰單急報案 竟被警建議「換車牌」

相關新聞

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

交通部今公布今年截至9月交通事故死傷，單月道路交通事故件數、受傷數均比去年同期增加，但死亡人數為連續3個月較去年同期下降...

他不舒服搭北捷坐博愛座 竟遭老人要求讓位還罵「沒教養」

民眾盧先生在Facebook發文，昨早搭乘北捷紅線上班，因為身體不舒服加上只剩博愛座就坐下，車輛才開一站，就碰到老夫妻上...

科學家藉由耳朵發出的「聲音」 實現另一種眼動追蹤

我們的耳朵在眼睛轉動時其實會發出聲音，現在美國杜克大學研究人員，成功藉由分析聲音來判斷視線方向。

「黑十字」護理荒緩解？專家：下一波大離職潮恐「這時」湧現

從今年初，護理荒議題便占據各大媒體版面，近日「黑十字運動」又有醫護上街頭。衛福部、教育部等行政單位端出許多政策回應，護理荒真解決了嗎？台灣護師醫療產業工會示警，護理離職潮又要來了。

今年已915名長者死於交通事故 交通部發3萬冊安全手冊給長者

鑑於銀髮族交通事故偏高，交通部今年編印3萬冊銀髮族交通安全手冊，以插圖融入銀髮族較常發生的交通事故因素，包含如何正確左轉...

環境部推路霸車通報網站 無牌廢車也能線上檢舉

過去無牌廢車占用僅能用電話通報處理，且無法查詢案件進度，根據統計，去年約有4500輛無牌廢車通報處理，環境部今表示，為減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。