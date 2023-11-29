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配合新車投入營運 台鐵12月20日起微調22列次時刻表
台鐵局為應旅運需求及配合新車陸續投入營運，12月20日起微調22列次時刻表，包括增停車站班次、調整開車時刻等，另外，配合新車投入營運，明年1月3日起，原普悠瑪號308次（花蓮-新左營）、317次（新左營-花蓮）改由EMU3000型自強號替駛，相關資訊即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
台鐵局表示，12月20日起增停車站班次包括，3061次（新左營-枋寮）、3071次（新左營-枋寮）、3031次（台南-潮州）、3074次（枋寮-新左營）、3078次（枋寮-新左營）及3082次（枋寮-新左營）等6列次區間快車於新左營-鳳山間改為各站皆停，增停左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等8站。
台鐵局指出，2007次（基隆-二水）、4013次（花蓮-湖口）、1038次（潮州-七堵）等3列次區間快車增停內壢站；4042次（七堵-花蓮）、4037次（花蓮-宜蘭）等2列次區間快車增停漢本站。另外，為利轉乘需要，調整3081次新左營站及2284次豐富站開車時刻，其他另有9列次調整可至官網查詢。
台鐵局也說，配合新車投入營運，明年1月3日起，原普悠瑪號308次（花蓮-新左營）、317次（新左營-花蓮）改由EMU3000型自強號替駛。
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