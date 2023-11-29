健康主題館／不傷手又環保 6款天然清潔劑 使用有撇步

廚房爐台、抽油煙機的油汙、頑固的水垢，有時候用強力清潔劑也很難洗刷乾淨，且市售的化學清潔劑（尤其是氯系及氧系的清潔劑），不當使用會刺激呼吸道黏膜及雙手。若擔心化學清潔劑造成危害，不妨尋找替代品，柑橘果皮、小蘇打或白醋，就能做成環保便宜的天然清潔劑。

1.柑橘皮 熬出精油較耐放

柑橘皮。圖╱123RF

吃完的橘子、柚子、檸檬不要急著丟，將果皮洗淨，果汁機打碎，加入水煮滾5分鐘，小火續煮15分鐘，能將果皮的精油熬煮出來，製成柑橘汁，也能讓天然清潔劑比較耐放。過濾放涼後，加入白醋或小蘇打（柑橘汁與白醋或小蘇打比例為150：1），就能輕鬆完成不同的清潔任務。若擔心清潔劑有腐壞問題，可以在裡頭加一點酒精或精油，保存期限約三個月。

2.洗米水 洗臉要避開傷口

洗米水。本報資料照片

洗米水含有豐富的澱粉、礦物質、生物鹼跟維生素B群，呈弱鹼性，是一種天然的植物界面活性劑，可以代替肥皂，幫助去除油汙，拿來洗一般的碗筷、擦窗戶、拖地，相當環保。有些人會拿洗米水洗頭髮或洗臉，不過，洗米水含有粉塵、細菌、病毒等微生物，如果皮膚剛好有傷口，可能會導致發炎過敏。

3.茶籽粉 存放冰箱防發霉

茶籽粉。圖╱123RF

茶籽粉是苦茶籽去除外殼，將茶籽仁榨油後，剩下的苦茶籽乾燥磨粉而成。因其含有約20%的茶皂素（天然的界面活性劑），具良好乳化、分解、去汙作用，清洗碗筷、盤子、排油煙機的效果不錯；也有人拿茶籽粉洗臉、洗頭、洗身體，但用茶籽粉洗頭，髮質會比較毛躁，建議吹髮時可抹上一點椰子油或乳液。茶籽粉在高溫潮濕下容易孳生各種微生物，導致發霉、產生黃麴毒素，建議茶籽粉應存放於冰箱，用的時候倒一點出來即可。

4.白醋 加熱可去除水垢

白醋。圖╱123RF

白醋含有醋酸，微弱酸性，在水中可以分解為氫離子，經過酸鹼中和的作用，可以將比較難溶解的礦物質，在酸性的環境下溶解出來，拿來除水垢、衣服髒汙、除臭、防止細菌感染的效果很好。譬如電鍋底部用久了，經常會殘留水垢或一些油汙，這時可以在鍋內倒入半杯白醋，再加入蓋過水垢的水量（要用過濾水），按下開關煮沸即可。

5.檸檬 沾鹽擦拭效果好

檸檬。圖╱123RF

與白醋一樣適合清洗鹼性的髒汙，如廚房地板、瓦斯台的油汙、浴室的尿垢、皂垢等。做法是直接將檸檬切半，在切面撒上鹽巴，用沾了鹽巴的檸檬擦拭水龍頭、瓦斯爐等處，靜置10到20分鐘再用水沖掉，原本看起來髒髒的水槽，會變得亮晶晶，若直接使用檸檬酸清洗，效果也很好。

6.小蘇打 除濕兼去除異味

小蘇打。圖╱123RF

小蘇打主要成分是碳酸氫鈉，溶在水裡是鹼性。食材或環境的油汙，跟小蘇打粉起作用後，會達到酸鹼中和，形成無毒性的可溶性物質，適合用來拖地、清洗抽油煙機油網、燒焦的鍋底、微波爐、洗衣機等。小蘇打粉還有消除異味的作用，洗衣服時加一匙小蘇打，可幫助去除衣物異味；小蘇打粉也有除濕作用，比較潮濕的環境，譬如鞋櫃、衣櫃等，可以放一點小蘇打粉，防止發霉之餘，還有助消除異味。